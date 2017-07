Cinema sub clar de lună. Oraşele în care ajunge Caravana Filmelor NexT

Caravana va vizita şapte oraşe ale ţării, unde spectatorii sunt încurajaţi să renunţe la scaune în favoarea păturilor întinse pe iarbă verde. De asemenea, după cum informează un comunicat de presă emis cu această ocazie, caravana va opri trei seri în fiecare oraş, : Baia Mare (27-28-29 iulie) , Cluj-Napoca (31 iulie, 1-2 august), Vatra Dornei (4-5-6 august), Oradea (8-9-10 august), Sinaia (12-13-14 august), Braşov (17-18-19 august), Arad (21-22-23 august).

Vor fi proiectate scurtmetraje din toate colţurile lumii din selectia de anul acesta a Festivalului International de Film NexT. Programul caravanei cuprinde o selecţie de 16 filme de scurtmetraj, reunite în 3 programe speciale: Scurtmetraje româneşti de la NexT (5 scurtmetraje), Seară de Oscar (5 scurtmetraje) şi Best of NexT 2017 (6 scurtmetraje).

Programul aduce în faţa spectatorilor cele mai aplaudate scurtmetraje româneşti de la ediţia din 2017 a festivalului: întâmplări de familie rupte din viaţă şi poveşti de dragoste cu întorsături neaşteptate.

Cea de-a patra ediţie a evenimentului continuă misiunea Caravanei de a aduce filmele NexT în faţa unui public nou, în afara Bucureştiului, în oraşe unde posibilităţile de vizionare a filmelor de scurtmetraj sunt reduse, iar alternativele de vizionare a filmelor în aer liber sunt puţine sau inexistente. Evenimentul este dedicat întregii familii şi este creat sub conceptul de picnic şi cinema sub clar de lună.