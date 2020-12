Descoperirea unor cercuri radio din spaţiu i-a surprins pe astronomi

Abreviate ORC, aceste „cercuri radio neregulate” sunt o descoperire complet nouă, explică astrofizicianul Ray Norris pentru BBC . „Am aşteptat toată viaţa aşa ceva. Aş vrea să mai am 20 de ani ca să am toată viaţa înainte pentru a le studia. Mai întâi, colega mea Anna Kapinska a observat un mic cerc, apoi un alt coleg a descoperit alt cerc, după care eu am descoperit altul” spune Norris.

„Este exact ce visează un astronom, să găsească ceva ce nimeni nu a mai văzut” a continuat Norris, care explică că numele cercurilor a fost oferit de forma lor ciudată.

„Aş vrea să pot veni să spun ce sunt aceste cercuri. Dar nu pot. Nimeni nu ştie despre ce e vorba. Cred că se află la o mare distanţă, poate la un miliard de ani lumină distanţă. Şi credem că există o galaxie în mijlocul lor şi că ceva s-a întâmplat în acea galaxie, o explozie uriaşă. Credem că aceste cercuri ar putea fi o undă de şoc care se extinde, ieşind din galaxie. Dar e doar o presupunere” a încheiat Norris.