Realme 8, smartphone din clasa medie cu baterie mare, cameră de 64 MP şi raport bun calitate-preţ [HANDS ON]

Designul lui Realme 8 este orientat pentru a face terminalul smartphone subţire şi uşor. Corpul din plastic îl ajută să atingă o greutate de doar 177 g şi o grosime de 7,99 mm.

Modelul testat are un spate galben două treimi mat şi restul lucios. Ca şi la 8 Pro scrie mare Dare to Leap şi mai mic, numele companiei, Realme. Pe partea lucioasă în funcţie de modul în care întorci telefonul apare un curcubeu.

Realme 8 stă bine în mână şi e comod în utilizare. Spatele se simte din plastic, dar nu pot spune acelaşi lucru şi despre ramă, care pare metalică, deşi nu e. Totuşi, în majoritatea timpului l-am ţinut în husă, pentru protecţie, aşa că sticlă, metal sau plastic nu prea contează.

Ecranul e Super AMOLED de 6,4 inci, cu rezoluţie 1080 x 2400 pixels, raport 20:9, densitate 411 ppi, luminozitate maximă 1000 niti şi Always-on display. În partea de jos se află un senzor de amprentă integrat, iar în stânga sus camera de selfie wide de 16Mp cu f2.5. Deşi există diferenţe, în mare ecranul este la fel ca cel de la 8 Pro, culori aprinse şi contrast bun.

Modelul testat de Realme 8 e dual SIM, are un procesor MediaTek Helio G95, procesor graficMali-G76 M, 6 GB memorie RAM, 128 GB de stocare UFS 2.1 plus slot de card de date micro-SD dedicat. Conectivitate Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 ( A2DP, LE) şi gama obişnuită de senzori şi suport de navigaţie prin satelit. Mufa jack de 3.5 mm pentru căşti şi port USB-C cu OTG. Rulează Android 11 cu interfaţă Realme UI 2.0.

Realme 8 e simplu, rapid în utilizare indiferent ce aplicatii folosesti, social media, office, entertainment sau gaming.

Senzorul de amprentă din ecran este rapid la autentificare, iar recunoaşterea feţei la fel. Difuzorul aflat în partea de jos e puternic, dar ar fi fost frumos să fi avut difuzoare stereo.

Camera din spate e de tip quad formată din:

wide (26 mm) de 64 MP cu f/1.8 şi PDAF

ultrawide (16 mm) de 8 MP, f/2.3, unghi de cuprindere 119˚

macro de 2 MP, f/2.4

senzor de adâncime de 2 MP, f/2.4

La acestea se adugă LED flash şi opţiunile HDR şi panorama.

Imagini realizate cu Realme 8. Ultrawide.

Wide.

Macro.

Zoom digital 3x şi 5X.

Realme 8 filmează până la 4K/ 30fps.

Realme 8 are o baterie de 5000 mAh şi un încărcător de 30W. Compania promite că telefonul se încarcă până la 50% in 26 min şi complet într-o ora şi 5 minute. Pornind de la 100% telefonul a ţinut circa 8 ore SOT (screen on time). În acest timp a fost folosit pentru jocuri, navigare pe net, reţele sociale, mail, YouTube, etc.

Teste sintetice pe Realme 8: 3DMark Wild Life, Geekbench şi PCMark.

Cutia include telefonul, încărcătorul, o husa, cheiţa SIM şi manuale de utilizare.

Realme 8 e un smartphone care pentru cei care ”îndrăznesc să sară” poate fi o surpriză plăcută la un preţ accesibil.

În varianta de 64GB stocare / 4GB RAM, Realme 8 împreună cu o pereche de căşti BudsQ costă 999,99 lei. În varianta testată 128 GB stocare / 6GB RAM, Realme 8 împreună cu o pereche de căşti BudsQ costă 1099,99 lei.