Noi informaţii despre specificaţiile lui Galaxy S20: un zoom hibrid 100x şi 12GB de RAM pe toate dispozitivele din serie

Două dintre principalele surse în ceea ce priveşte scurgerile de informaţii despre noile smartphone-uri lansate, utilizatorul de Twitter Ice universe şi Ishan Agarwal, au oferit noi detalii despre specificaţiile seriei Galaxy S20.

În primul rând, Ice a anunţat că toate telefoanele din noua serie vor veni cu 12GB de memorie RAM, cu LPDDR5.

La câteva ore după informaţia postată de Ice, Ishan Agarwal a anunţat că i-au fost confirmate câteva zvonuri despre noul S20.

Astfel, se pare că cel mai puternic telefon din noua gamă va avea denumirea Galaxy S20 Ultra 5G, iar telefonul va avea o cameră principală de 108MP, alături de una periscop. Combinate, cele două vor putea suporta un zoom hibrid uriaş, de 100x, care ar reprezenta o îmbunătăţire uriaşă pentru compania sud-coreeană.

(2/2) The standard Samsung Galaxy S20 will have a 4000mAH Battery which should be sufficient but can raise some doubts as all three phones possibly have a QHD+ 120hz Display(?). I’m very excited for the Ultra specifically, it has still not been accurately leaked! 😀