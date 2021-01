Ecosistemul HUAWEI AppGallery este de acum deschis tuturor utilizatorilor Android, oferindu-le acces rapid la toate aplicaţiile de care au nevoie în activităţile lor de zi cu zi. Magazinul virtual de aplicaţii poate fi instalat pe toate dispozitivele Android accesând appgallery.huawei.com şi folosind butonul de download AppGallery sau printr-un clic pe link-ul următor: https://appgallery.huawei.com/#/app/C27162.

„Încă din momentul lansării magazinului virtual, unul dintre principalele obiective pe care ni le-am setat a fost acela de a le oferi tuturor utilizatorilor Android beneficiile importante aduse de magazinul propriu HUAWEI AppGallery. Acum, la un an de la lansare, ne bucurăm să anunţăm faptul că ecosistemul HUAWEI AppGallery se află la un singur clic distanţă de utilizatori, indiferent de marca telefonului Android personal.”, a declarat Ciprian Mirea, Director of Ecosystem and Head of Trade Marketing, Huawei Consumer Business Group România.

HUAWEI AppGallery vine echipat cu peste 1.000 de aplicaţii locale şi zeci de mii de aplicaţii globale. Principalele categorii de aplicaţii prezente în HUAWEI AppGallery sunt: Finance, Gaming, Ştiri, Shopping, Divertisment şi Educaţie. În plus, magazinul virtual vine cu securitate şi protecţie completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului şi procesul de revizuire în patru paşi pentru operarea securizată a experienţei de utilizare.

Pe lângă accesul la aplicaţiile populare disponibile în magazinul virtual, alte beneficii importante oferite tuturor utilizatorilor Android sunt oportunitatea de a participa la concursurile periodice lansate în magazinul virtual şi, implicit, posibilitatea de a intra în posesia premiilor atractive puse în joc. În intervalul septembrie 2019 – septembrie 2020, campaniile derulate în HUAWEI AppGallery au înregistrat un număr de peste 25.000 de câştigători şi premii în valoare de aproximativ 1.500.000 euro.

Aplicaţiile care au înregistrat cel mai mare număr de descărcări în timpul campaniilor sunt: mobilPay Wallet, Learn33 Languages Free-Mondly, CyberGhost VPN, Jerry's Pizza, eJobs.ro, Ştirile ProTV, Tinder, TIDAL, AntenaPlay, Card Sodexo Romania şi George Romania.