„Viaţa în pandemie”, un nou proiect vizual care documentează traiul din România în ultimele 9 luni

„Viaţa în pandemie” înseamnă 40 de fotoreportaje din 42 de localităţi din România, realizate pe parcursul ultimelor 9 luni de 6 fotojurnalişti: Andrei Pungovschi, Bogdan Dincă, Ioana Moldovan, Adrian Câtu, Mircea Reştea şi Lavinia Cioacă.

Proiectul cuprinde poveşti despre medici, antreprenori locali, voluntari, artişti, oameni din societatea civilă, turişti sau preoţi, toate grupate în jurul a două idei: „CUM AM TRĂIT” şi „CUM AM AJUTAT”.

Miercuri, 16 decembrie, de la ora 11:00, Documentaria va transmite live pe pagina de Facebook evenimentul de lansare a proiectului de fotografie documentară „Viaţa în pandemie". La discuţie vor participa: Diana Oncioiu (moderator), jurnalist, Corina Murafa, director Ashoka România, Valeriu Nicolae, activist şi scriitor, Bogdan Iancu, antropolog, Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii şi Adrian Câtu, fotojurnalist, cofondator Documentaria.ro.

Foto: Documentaria

„Ca mulţi alţii, am resimţit şocul şi nesiguranţa primelor săptămâni”, spune Bogdan Dincă, membru fondator al grupului Documentaria. „Am făcut primele fotografii ale acestui proiect în zilele în care OMS tocmai declara pandemie, iar la noi se introduceau primele restricţii. Am încercat, prin fotografie, să dăm fiecare dintre noi un sens lucrurilor pe care le trăiam. Ne-a venit apoi ideea de a strânge toate aceste materiale într-o arhivă vizuală. Şi aşa s-a născut „Viaţa în pandemie”. Am decis atunci să extindem echipa de fotografi cu un colaborator, invitând-o pe Lavinia Cioacă să ni se alăture”.

“Viaţa în pandemie” a fost finanţat din fonduri proprii şi cu ajutorul unei burse de la European Journalism Centre. Proiectul va putea continua cu sprijin din partea cititorilor sau a organizaţiilor, printre cei care au ajutat acest demers deja numărându-se DoR (Decât o Revistă) şi Inquam Photos.

„Noi credem că fotojurnalismul este o oglindă onestă şi directă a societăţii în care trăim. Avem nevoie de această oglindă, pentru a vedea cum suntem şi a înţelege încotro ne îndreptăm.”, spune Lavinia Cioacă, colaborator Documentaria şi coautor al proiectului „Viaţa în pandemie”.