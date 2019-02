Utilizatorii Facebook vor putea cere detalii despre modul în care datele lor sunt folosite de către companiile de publicitate

Începând cu 28 februarie, funcţia “Why am I seeing this?” va include mai multe informaţii despre felul în care o anumită reclamă a ajuns să fie afişată. “Why am I seeing this?” poate fi găsită apăsând butonul afişat în colţul din dreapta sus al posturilor sponsorizate de pe Facebook.

Utilizatorii vor afla astfel dacă reclama le este afişată pentru că se află în baza de clienţi ai companiei respective, dacă este vorba de o targetare demografică sau dacă datele personale au fost obţinute de la un partener.

Scopul aceste facilităţi, spun cei de la Facebook, este de a ajuta utilizatorii să înţeleagă cum sunt folosite datele lor personale de companii, agenţii de publicitate şi de produsele şi aplicaţiile care au acces la ele.

Utilizatorii pot identifica cine a intrat în posesia datelor lor personale şi cum le-a folosit. Având aceste informaţii, utilizatorii îşi pot schimba comportamentul şi pot raporta şi renunţa la produsele pe care le suspectează de un comportament incorect.

De cealaltă parte, Facebook poate identifica mai uşor partenerii care folosesc date personale obţinute ilegitim.

Această facilitate se bazează pe o opţiune lansată de Facebook în noiembrie 2018, prin care dezvoltatorii şi agenţiile de publicitate specifică pentru cine crează o campanie.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: