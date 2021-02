MWC Shanghai 2021: Huawei a lansat soluţiile OptiX SuperSite şi Digital Power Zero Carbon

Richard Jin, preşedintele Huawei's Transmission & Access Product Line a prezentat soluţia Huawei OptiX SuperSite şi cele trei inovaţii principale ale reţelei:

• Tehnologia optică unică de dirijare a ghidului de undă permite introducerea dispozitivelor OXC în placă, astfel că echipamentele vor fi cu 80% mai mici. În plus, OXC oferă performanţe de ultimă generaţie şi implementează infrastructura Frog Hop care permite conectarea serviciului în cloud în doar 1ms.

• Tehnologia P2MP OTN a fost gândită pentru utilizatorii comerciali şi îmbunătăţeşte resursele existente pe bază de fibră de pe ODN, oferind linii private premium pentru numeroase IMM-uri din diverse industrii. Pentru utilizatorii domestici de bandă largă, s-a folosit primul super uplink F5G pe bază de OLT din industrie pentru implementarea E2E tranşată, asigurând astfel o experienţă superioară de utilizare.

• Spaţiile simplificate au cele mai eficiente costuri, iar resursele locale sunt folosite pentru a utiliza potenţialul maxim al fibrei optice. Evoluţia constantă pe termen lung înseamnă că o reţea va putea funcţiona timp de zeci de ani, în timp ce costul total al reţelei este înjumătăţit pe perioada de utilizare.

Operatorii au la dispoziţie trei moduri (outdoor, cabinet sau CO), în funcţie de nevoile acestora.

Zhou Taoyuan, vicepreşedinte al Huawei şi preşedinte al Digital Power Product Line, a lansat soluţia Digital Power Zero Carbon Network care va ajuta operatorii să implementeze strategia pentru reţele cu amprentă de carbon zero şi să accelereze transformarea digitală într-un mod ecologic şi sustenabil la nivel global.

Soluţia Huawei Zero Carbon Network, folosită alături de soluţia Intelligent Power Cloud, îi ajută pe operatori să opteze pentru o dezvoltare ecologică, sustenabilă, cu amprentă de carbon redusă, atunci când se confruntă cu dificultăţi interne sau externe.

Huawei Zero Carbon Network Solution include soluţiile Simplified Site, Simplified Equipment Room, Simplified şi Simplified DC şi Green Power for All. Acestea au următoarele roluri / aplicaţii :

Simplified Site se concentrează pe transformarea locaţiilor din locaţii interioare în locaţii exterioare şi în continuare în locaţii lamelare. În acest mod, camera este transformată în cutie şi apoi în stâlp. Amenajarea locaţiilor complete pe stâlpi ajută la reducerea consumului de energie şi scade costul cu energia şi cu chiria.

Simplified Equipment Room permite înlocuirea camerelor cu cutii pentru noile locaţii. Pentru extinderea capacităţii, modelul fără camere noi, fără cabluri şi fără AC permite economisirea energiei, spaţiului şi construcţiilor.

Simplified DC permite remodelarea infrastructurii prin construcţii complet prefabricate şi modulare, scurtând TTM de la 20 de luni la 6 luni. Întreţinerea şi eficienţa care pot fi prevăzute sunt obţinute prin remodelarea alimentării bazată pe soluţii cu densitate crescută, eficiente şi care economisesc energie. Reshaping Cooling este obţinută prin Indirect Evaporative Cooling (răcire indirectă prin evaporare) şi iCooling. Comparat cu soluţiile tradiţionale, PUE este scăzut cu 17%. Soluţiile de operare şi întreţinere inteligente sunt folosite pentru remodelarea operării şi a întreţinerii, îmbunătăţind eficienţa acestora cu 35%.

Green Power for All permite introducerea energiei verzi în locaţii, camere CO şi centrele de date pentru a obţine soluţii cu alimentare solară şi pentru a obţine conexiuni şi procesare ecologice.

Cele patru soluţii de mai sus sunt unite cu Intelligent Power Cloud pentru a reduce costul cu consumul de energie şi pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică prin alimentare inteligentă care integrează încărcarea reţelei sursă şi stocarea.

Evenimentul MWC Shanghai 2021 a avut loc în perioada 23 - 25 februarie în Shanghai, China.