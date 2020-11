Sistem de gaming Viking Black Friday Edition - Surpriza celor de la PC Garage pentru BF 2020 (TECH REVIEW)

Se numeşte Viking Black Friday Limited Edition, din motive evidente, şi vine într-o carcasă Segotep Polar Light V2, de tip MiniTower, cu trei ventilatoare iluminate RGB şi suport pentru două HDD-uri şi 4 SSD-uri. A fost o plăcere să îl car până în apartament, fiind de cel puţin 3 ori mai uşor decât PC-ul pe care îl utilizez zi de zi.

Înăuntru regăsim o sursă dedicată de 550W, cu certificare 80+ Bronze, o placă de bază Intel H410 cu slot-uri PCI Express şi SATA-III, un procesor tot de la Intel, i3 din a 10-a generaţie, cu 4 nuclee şi 8 thread-uri, şi o placă video de la NVIDIA, RTX 2060 cu 6GB.

Viking BF Limited Edition vine şi cu 16GB de memorie RAM DDR4, suport pentru încă două memorii şi un SSD de 480GB pentru stocare.

Bun, haide să şi traducem puţin o parte din aceste specificaţii - nu sunt de top, bineînţeles, însă multe dintre ele vor fi suficiente pentru a rula cele mai noi jocuri, lucrul pe care îl vei dori până la urmă dacă te interesează un astfel de sistem. Nu o să mint, aş fi preferat un procesor de la AMD în locul acestui i3 de a 10-a generaţie care se regăseşte înăuntrul lui Viking BF, însă şi acesta pare să fie destul de competent şi a rezistat cu brio pe durata utilizării.

RTX 2060 şi RGB

Îmi place foarte mult prezenţa unui RTX 2060, care înseamnă că vei avea ray tracing, DLSS 2.0 şi toate celelalte tehnologii NVIDIA care îmbunătăţesc semnificativ experienţa unui joc (single-player, în special), iar SSD-ul de 480GB este suficient de rapid, deşi ar fi bine să mai adaugi ceva stocare, ca să nu fii nevoit să te ocupi constant de managementul spaţiului ocupat de jocuri.

Cei 16GB de RAM sunt suficienţi pentru aproape orice joc lansat deja (şi chiar şi pentru Chromei) şi ar trebui să fie mai mult decât capabili şi cu titlurile lansate în următorii ani, deci în privinţa aceasta viitorul lui Viking BF e destul de sigur. Oricum, aşa cum am menţionat mai sus, ai suport pentru încă două memorii RAM, dacă vei avea nevoie.

Am adus vorba mai devreme şi de iluminarea RGB, aşa că zic să ofer câteva cuvinte şi acestui subiect. Practic, carcasa e un mic pom de Crăciun, pe care îl poţi şi controla, venind cu propria sa telecomandă, de unde poţi selecta modurile şi efectele de iluminare. Telecomanda poate controla însă şi viteza ventilatoarelor, lucru cu care m-am jucat puţin mai mult decât ar fi fost necesar.

În ceea ce priveşte porturile avem următoarele: 2x USB 2.0, un USB 3.0, un jack de căşti şi unul de microfon, plasate pe partea de deasupra a carcasei, în timp ce partea din spate are încă 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, un port RJ-45 LAN, un port de mouse şi unul de tastatură, şi 3x DisplayPort, completat de un singur port HDMI.

Mi-ar fi plăcut să găsesc două HDMI-uri şi două DisplayPort-uri, dar cum cel din urmă se găseşte deja pe din ce în ce mai multe dispozitive, e destul de normală integrarea a trei porturi aici. În rest, mi se pare un număr suficient de porturi, care acoperă cam orice cerinţă ai avea.

Performanţă

În sfârşit, să vorbim puţin şi de performanţă. Bineînţeles, dacă ai în plan să faci şi munca de birou de pe acest sistem, poţi sta fără griji, nu vei avea probleme de niciun fel. E până la urmă un PC de gaming, astfel că task-urile normale de zi cu zi nu îl vor face decât să caşte şi să ceară mai mult. Adevărata sa performanţă se va vedea în titluri AAA şi jocuri multiplayer acolo unde, trebuie să recunosc, străluceşte.

În Rocket League, noua mea pasiune redescoperită după câţiva ani, am avut constant 200 de FPS. Bine, e un titlu mai puţin solicitant, astfel că am pornit şi Call of Duty: Modern Warfare, pe care l-am cam neglijat în ultimele luni, şi aici rezultatele au fost din nou foarte bune - aproximativ 100 fps constant.

Nu ştiu cât de bun va fi în titlurile noi, precum Assassin’s Creed: Valhalla sau Cyberpunk 2077, însă bazându-mă pe ceea ce am experimentat în aceste zile şi pe testele celor de la PC Garage, care pot fi văzute aici şi în care PC-ul rulează titluri precum AC: Odyssey sau Battlefield V fără probleme, sunt destul de sigur că Viking BF Edition va fi capabil să ofere performanţe excelente şi în acelea.

Concluzie

Trebuie să recunosc, a fost un review puţin ciudat de făcut, pentru că este prima oară când nu ştiu preţul unui produs pe care îl testez. De obicei, evaluez calitatea sa în comparaţie cu preţul, aşa cum bănuiesc că faceţi şi mulţi dintre voi, însă cei de la PC Garage nu au vrut sub nicio formă să îmi dezvăluie cât va costa Viking Black Friday Limited Edition, mesajul fiind acelaşi ca în comunicatul de presă de ieri, care anunţa reducerile: preţul îl vom afla pe 13 noiembrie.

Aşadar, în funcţie de asta va veni probabil şi verdictul final pentru acest produs. Până la aflarea preţului însă, pot spune cu certitudine că acest sistem este unul competent, cu componente bune şi foarte capabile să se „ia la trântă” cu titlurile noi şi vechi şi că pare a fi o alegere excelentă pentru cei ce îşi doresc un sistem de gaming accesibil.