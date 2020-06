Rezumatul EA Play Live 2020. Noul joc Star Wars: Squadrons a strălucit, fanii au putut vedea primele imagini pentru noul FIFA

Apex Legends

În toamnă, Apex Legends va ajunge şi pe Steam şi Switch, şi va primi ceea ce jucătorii aşteptau cu nerăbdare de foarte mult timp - funcţia de cross-play. De asemenea, pe 23 iunie se va lansa un nou eveniment, denumit Lost Treasures Collection. Acesta vine cu un nou mod de joc, beneficii exclusive, dar şi întoarcerea unor moduri mai vechi, precum Armed and Dangerous - snipers and shotgun only.

Star Wars: Squadrons

Noul joc Star Wars a fost dezvăluit în urmă cu câteva zile, însă în cadrul EA Play Live 2020, fanii au avut ocazia să vadă pentru prima oară gameplay din cadrul acestuia. Realizat de Motive Studios şi Lucasfilm, Star Wars: Squadrons te pune în pielea unui pilot de navă spaţială şi îţi permite să iei parte la bătălii în universul Star Wars.

Jocul vine cu o poveste nouă, în modul singleplayer, care are loc la puţin timp după evenimentele din filmul Return of the Jedi, şi prin intermediul căreia jucătorii vor putea alterna între Imperiul Galactic şi Noua Republică. Pentru multiplayer, Star Wars: Squadrons va permite bătălii uriaşe între flote, dar şi un mod mai restrâns, de 5v5.

Star Wars: Squadrons vine cu suport cross-play şi va putea fi jucat şi în VR pe PS4 şi PC. Jocul se lansează pe 2 octombrie 2020 pentru PS4, Xbox One şi PC (Steam, Origin, Epic Games Store).

FIFA 21 şi Madden NFL 21

Într-o mişcare puţin bizară, EA a alăturat FIFA şi Madden într-un trailer comun, destul de scurt, care arată însă faptul că ambele jocuri vor fi disponibile atât pe generaţia actuală de console, cât şi pe următoarea. Ambele titluri sportive vor beneficia de Dual Entitlement, ceea ce înseamnă că jucătorii vor putea actualiza jocul de la PS4 la PS5 şi de la Xbox One la Xbox Series X fără a mai plăti costuri suplimentare.

Ultima surpriză şi alte detalii

Ultimul anunţ al evenimentului a reprezentat un prilej de bucurie pentru fanii francizei Skate. EA a anunţat că lucrează la următorul titlu din serie, însă nu am aflat când ne putem aştepta la apariţia sa.

Au fost prezentări şi pentru Rocket Arena, un joc nou al EA care se lansează pe 14 iulie şi care va avea de asemenea cross-play integrat, platformer-ul It Takes Two, care va fi lansat în 2021 şi Lost in Random, de asemenea pregătit pentru 2021.

De asemenea, EA a anunţat că va aduce şapte titluri pe Nintendo Switch în următoarele 12 luni, printre acestea aflându-se Burnout Paradise: Remastered, Apex Legends şi FIFA 21.