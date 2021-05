XPG SPECTRIX S20G RGB - SSD pentru gaming - rapid şi cu design spectaculos [TECH REVIEW]

XPG SPECTRIX S20G RGB este un SSD pe format M.2, interfaţă NVMe (PCIe) de tip 3D NAND cu iluminare RGB, MTBF de 2.000.000 ore şi radiator.



Dimensiunile SSD-ului testat în mm sunt 80 x 22.1 x 7.55 şi aşa cum probabil îţi imaginezi, greutatea e doar o vorbă,15.4g.

Din cauza sistemului de iluminare RGB, care îl face mai gros, e potrivit mai degrabă pentru sisteme desktop decât laptop.

Nu ştiu dacă ADATA XPG SPECTRIX S20G RGB are şurub în pachet (de prindere pe placa de bază), eu l-am primit fără. Când îl comanzi pune o întrebare pentru siguranţă.



Când l-am montat în computer mi-a scăpat şurubul în carcasă, atât sunt de mici şi nici eu prea îndemânatic. La a doua încercare am reuşit.

Am pornit sistemul şi pentru că stocarea nu apărea în My Computer, am mers în Computer Management / Disk Mangement şi l-am Iniţializat, denumit (D:) şi formatat NTFS.

Capacitatea disponibilă a SSD-ului este de 465,75GB din cei 500GB. Computerul în care am instalat XPG SPECTRIX S20G RGB are ca stocare principală (C:) un SSD de 250GB, dintr-o generaţie mai veche, dar tot NVMe şi M.2.

Am descărcat o imagine ISO de Widows 10 (4.24GB) direct de la Microsoft şi am copiat-o de pe un SSD pe altul, ca să testez viteza de scriere. Pe alocuri viteza de scriere a trecut de 450 MB/s, dar ea nu e constantă, în imagine 441 MB/s.

Am

Am folosit şi CrystalDiskInfo pentru evaluare, de unde am aflat că a pornit în total de 6 ori. Cum la mine era prima pornire, presupun că ori a mai trecut pe la alt ”tester”, ori a fost verificat în fabrică.

Pentru măsurarea vitezei de citire / scriere am folosit CrystalDiskMark. Ca termen de comparaţie am folosit SSD-ul mai vechi (C:) în stânga.

Sunt cam 2 ani diferenţă între ele, viteza de citire a crescut de 2,4 ori iar de scriere de 7,3 ori. Impresionant, cel puţin ca salt tehnologic. Mă uit şi specificaţiile producătorului, rata de transfer la citire e 2500 MB/s şi de scriere 1800 MB/s.

Mai multe imagini cu XPG SPECTRIX S20G RGB

XPG SPECTRIX S20G RGB, varianta de 500 GB, costă în momentul acestui review între 300 şi 400 lei, şi ţinând cont de garanţia de 5 ani (60 de luni), mi se pare o achiziţie avantajoasă.