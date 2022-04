Trei echipe româneşti de robotică FTC s-au calificat la Campionatul Mondial din Houston, SUA

FOTO BRD FIRST Tech Challenge Romania

În urma competiţiei au fost desemnate cele 3 echipe câştigătoare, care vor reprezenta România la Campionatul Mondial din Houston, SUA.

Premiul INSPIRE LOCUL I a fost câştigat de echipa infO1 Robotics, din Ploieşti, formată din elevi ai Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale.

Premiul Event Winning Alliance Captain a mers către echipa Tea Borgs, din Târgu Jiu, de la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu. Iar INSPIRE LOCUL II a mers către echipa DELTA FORCE, din Arad, Liceul Naţional de Informatică. Acestea sunt echipele care ne vor reprezenta ţara la Campionatul Mondial de Robotică din SUA.

Programul de robotică BRD FIRST Tech Challenge Romania este organizat din 2016 de Asociaţia Naţie Prin Educaţie. În al 6-lea sezon de competiţie au participat o serie de echipe bine formate, cu rezultate la nivel internaţional. La Campionatul National BRD FIRST Tech Challenge România au participat 48 de echipe calificate, din 176 echipe active în toată ţara în acest sezon #6. Selecţia echipelor s-a realizat în urma a 3 Competiţii Regionale derulate în perioada februarie-aprilie a acestui an.

Programul competiţiei Campionatului Naţional a presupus o fază de interviuri şi o fază de jocuri pe teren, pe care publicul a urmărit-o live în cadrul concursului desfăşurat duminica şi sâmbăta trecută. Spectatorii au asistat la întrecerea dintre cei mai buni 48 de roboţi din ţară, care au generat meciuri pline de pasiune şi adrenalină. Atmosfera din sală a fost una efervescentă, cu galerii în sala evenimentului, care au susţinut echipele şi alianţele preferate.

Sezonul #6 BRD FIRST Tech Challenge România a însemnat peste 2.500 de elevi participanţi, peste 350 de mentori implicaţi, precum profesori, părinţi sau foşti elevi/ alumni ai programului. Pentru cei implicaţi au fost 6 luni de pregătire intensă, cu peste 500 de ore de lucru la robot, la caietul tehnic, precum şi la pregătirea pentru interviu.