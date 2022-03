Genesis Neon 750, căşti de gaming cu iluminare RGB, sunet clar şi preţ bun [TECH REVIEW]

Ambalajul căştilor Genesis Neon 750 RGB arată promiţător. Prima cutie e doar de design, ce de-a doua ascunde căştile şi acesoriile. Am primit la test versiunea albă, dar căştile se găsesc şi pe negru.

Ceea ce m-a uimit la început a fost abundenţa cablurilor şi a mufelor. Căştile au USB-A pentru iluminare şi 3 mufe jack, un jack pentru microfon şi căşti (de folosit pe smartphone sau laptop) plus un prelungitor cu două mufe jack pentru desktop PC şi alte sisteme care au separat microfunul de căşti.

Un alt lucru deosebit este că microfonul nu este fixat pe căşti, poate fi adăugat opţional. Dacă te joci singur sau doar asculţi muzică şi n-ai nevoie de microfon îl laşi în cutie. Cu tot cu prelungitoare firele ajung până la 2.5 metri, ceea ce mai mult decât generos.

Vezi în clipul următor unboxing-ul căştilor Genesis Neon 750 RGB.

Cutia conţine căştile, microfonul, un sac textil pentru transportul lor şi manual de utilizare.

Ce aş fi făcut diferit la capitolul cabluri, mufe? Poate aş fi pus partea de iluminare RGB opţional. Să nu fie obligatoriu să porţi acel USB-A după tine, când le foloseşti cu smartphone-ul sau tableta spre exemplu.

Pe de altă parte sunt căşti de gaming şi pentru mulţi dintre gameri iluminarea este o condiţie de bază.

Ce poţi face cu butoanele / rotiţa telecomenzii de pe cablul căştilor? Porni şi opri iluminarea, porni şi opri microfonul, controla volumul.

Specificaţii principale: diametrul difuzoarelor este de 50 mm, răspuns în frecvenţă difuzoare 20 - 20000 Hz, răspuns în frecvenţă microfon 100 – 16000 Hz, sensibilitatea microfonului -42 dB, impedanţă 32 Ohm.



Cupele pentru urechi si banda pentru cap, sunt în gri deschis învelite in piele sintetică. În interior peste difuzoare e un un material textil şi un strat de burete. Cupele acoperă aproape în întregime urechile mele, dar pentru unii ar putea să stea peste ele (on-ear). Oricum ar fi sunt comode chiar şi la utilizare îndelungată. Izolarea pasivă e foarte bună, adică auzi foarte puţin zgomot din exterior, când le foloseşti.

Cum se aud căştile Genesis Neon 750 RGB?

Pentru gaming foarte bine, volumul este puternic şi spaţialitatea sunetului poate indica zona din care se apropie inamicul, dacă eşti atent şi familiarizat cu această practică. Vocile din din joc sună foarte clar, în general au o claritate foarte bună, care ajută la identificarea ameninţărilor care apar. Claritatea este poate cea mai importantă calitate a acestor căşti.

Frecvenţele înalte şi medii sună bine şi fiecare element muzical este bine detaliat, dar basul putea fi mai puternic. Totuşi, nu concurează cu modelele dedicate pentru muzică sau cu cele pentru audiofili.

Microfonului reproduce vocea bine, dar pentru că nu are o protecţie captează un pic de zgomot de fond, fără a afecta calitatea vocii mele, astfel încât colegii de echipă să nu mă poată auzi.

Genesis Neon 750 RGB sunt căşti de gaming din gama medie cu o construcţie solidă, sunet clar şi confortabile pentru utilizare îndelungată, iar la momentul acestui review costă în jur de 280 de lei.

Pentru cei pentru care gaming-ul e poate fi oriunde Genesis are şi o serie de rucsaci. Dintre aceşti am remarcat PALLAD 40 CAMO, care are spaţiu dedicat pentru un laptop de gaming de 15.6 inci, dar a încăput şi laptopul meu d 17.3.

Rucsacul Genesis PALLAD 40 CAMO are o mulţime de spaţii de stocare, buzunare şi buzunărele, pentru laptop şi toată gama de periferice şi accesorii posibile. Modelul din imagine este impermeabil, din poliester, are dimensiunile 450 mm x 300mm x195 mm, este destinat laptopurilor de 15.6 inci, şi are o capacitate de 28 de litri.

Rucsacul fotografiat din mai multe unghiuri şi cu un laptop peste dimensiunile lui, de 17.3 inci, în dreapta jos.