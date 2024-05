Cum poate fi reîmprospătat cozonacul vechi „prin prăjit”. Mihaela Bilic: „Se caramelizează și e bun tare!” VIDEO

Cunoscutul nutriționist Mihaela Bilic dezvăluie într-o filmare publicată pe pagina sa de Facebook ce putem face pentru a reîmprospătă cozonacul vechi. „Sfatul meu este să-l băgați în prăjitorul de pâine”, susține aceasta.

„Cozonacul învechit poate fi <reîmprospătat> prin…prăjit! Tuturor ne place o felie de cozonac proaspăt scos din cuptor, nu-i așa? Însă ce ne facem dacă avem un cozonac care s-a învechit, care nu e atât de proaspăt! Ei bine, sfatul me este să-l băgați în prăjitorul de pâine. Pentru că aluatul de cozonac are grăsimi, are zahăr, ouă și ce fac ele la căldură? Se caramelizează, se rumenesc, se fac bune tare. Se încălzesc și capătă și miros și aromă. Cozonacul vechi la prăjit....Gata, a sărit cozonacul, e fierbinte! Cozonac proaspăt rumenit scos din prăjitorul de pâine, nu din cuptor....și miroase amețitor. Încercați!”, spune Mihaela Bilic, în clipul video postat pe Facebook.

Cum se prepară cozonacul moldovenesc, cu aluat dospit

Una dintre cele mai vechi rețete de cozonac este păstrată de gospodinele din Moldova. Este vorba de cozonacul cu aluat dospit. „Este mai migăloasă, dar cozonacul este foarte bun. Este un deliciu”, susține Ecaterina Hulea, o iubitoare de folclor şi tradiții din județul Galați.

Pentru un kilogram de cozonac este nevoie de 600 de grame de făină, 40 grame de drojdie de bere, 200 grame de zahăr, 200 ml de lapte, patru gălbăneşui, 50 ml ulei, 60 grame unt, coajă de lămâie, esenţă de rom (2-3 ml), 30 grame stafide, 150 grame miez de nucă, zahăr vanilat, cinci grame sare şi un gălbenuş pentru uns.

Secretele cozonacului cu aluat dospit

Potrivit rețetei, gălbenuşurile se amestecă cu sarea şi se ţin la cald (temperaturi moderate). Stafidele se curăţă de codiţe, se spală şi se lasă se usuce. Miezul de nucă se alege de impurităţi şi se zdrobeşte cu sucitorul. Drojdia se amestecă cu 10 grame zahăr până se obţine o compoziţie fluidă, după care se dizolvă în 75 ml lapte cald, adăugând treptat 100 de grame de făină.

Se obţine astfel maiaua peste care se pudrează făină şi se lasă la dospit la o temperatură de circa 35-40 grade Celsius, până îşi măreşte volumul de 2-3 ori.

În laptele fierbinte (70 ml) se adaugă treptat făina (40 de grame), amestecând continuu pentru a nu se forma cocoloaşe. Compoziţia obţinută se lasă să se răcească până la temperatura de 30-40 de grade Celsius.

Separat, în laptele cald se dizolvă zahărul, se adaugă gălbenuşurile, coaja de lămâie, esenţa de rom, zahărul vanilat şi se amestecă până la omogenizare.

Aluatul se frământă până apar la suprafaţă bule de aer

Se amestecă cu maia şi compoziţia opărită, adăugând treptat 450 de grame de făină şi grăsimea (untul şi uleiul), încălzită la temperatura de 35-40 grade Celsius, stafidele, miezul de nucă, şi se frământă până apar la suprafaţă bule de aer, iar aluatul se desprinde de pe pereţii vasului.

