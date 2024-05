Secretul pentru a găsi dragostea pe măsură ce îmbătrânești. „Am împărțit diferența și am pus 49”

Susan Elizabeth Earle, o cunoscută antreprenoare britanică în domeniul frumuseții, a vorbit despre cum și-a găsit noua dragoste pe un site online. În vârstă de 61 de ani, Liz Earle sărbătorește aniversarea cu un bărbat cu 17 ani mai mic decât ea.

Potrivit dailymail, antreprenoarea în frumusețe Liz Earle, în vârstă de 61 de ani, a dezvăluit că a „vânat online” un bărbat în urma divorțului la 50 de ani. Aceasta a făcut mărturisirea pe podcastul How To Be 60.

„Aveam 59 de ani la acel moment și tocmai îmi făcusem unul dintre testele genetice pentru cartea mea și a ajuns la 39 de ani, așa că m-am gândit că este o diferență destul de mare, ce voi face? Dacă pun 59, se va aștepta la cineva care se comportă în acest fel, poate că există o percepție? Așa că am împărțit diferența și am pus 49”, a povestit Susan Elizabeth Earle.

Susan a mai spus că prietena ei i-a spus că trebuie să „joace jocul numerelor” și să meargă la 100 de întâlniri cu cafea pentru a găsi bărbatul potrivit.

„Am ajuns la aproximativ opt cești de cafea și nu a fost nimeni care să treacă cu adevărat. (..)Și apoi tocmai am primit un mesaj în căsuța de e-mail și m-am gândit, hei, ăsta e un tip mai tânăr destul de interesant... un an mai târziu suntem pe cale să avem aniversarea”, a mai dezvăluit îndrăgita antreprenoare.

Susan Elizabeth Earle a mai dezvăluit că a trecut la un site de întâlniri dintr-o aplicație după ce a fost blocată, acuzată fiind că și-a uzurpat identitatea: „Am fost foarte sincer: am încărcat poze cu mine [dar] mi-am schimbat foarte puțin numele. Oricum, am fost blocat pentru că m-am uzurpat pe Liz Earle”.

Potrivit Wikipedia, Susan Elizabeth Earle (născută în 1963) este un antreprenor britanic. Ea a co-fondat Liz Earle Beauty Co, o companie de îngrijire a pielii, în 1995. A scris peste 35 de cărți despre frumusețe, nutriție și bunăstare și este văzută în mod regulat pe This Morning de la ITV.

De asemenea, este fondatoarea „Liz Earle Wellbeing”, o revistă bilunară și „Liz Earle Fair and Fine”. o marcă de bijuterii.