GBR Tronics anunţă prima franciză Xiaomi din România

GBR Tronics distribuie aproape toate produsele Xiaomi destinate pieţii europene, adică produse care au certificat CE, de la trotinete electrice până la periuţe de dinţi inteligente, de la ultimele telefoane mobile Mi (inclusiv, atunci când va fi lansat, Xiaomi Mi10) până la becuri pentru casa inteligentă, de la aspiratoare robot la încărcătoare pentru telefonul mobil.

„Suntem foarte mândri că am reuşit să devenim prima franciză oficială Mi Zone din România. Cel mai important lucru este garanţia. Aproape toate produsele au garanţie 24 de luni, în România”spune Teo Păduraru, fondator al companiei GBR Tronics. În plus, GBR Tronics are 95% dintre produse permanent în stoc.

GBR Tronics a rezervat un întreg etaj al showroom-ului din Lipscani produselor Xiaomi. De ce au ales Centrul Vechi pentru magazin? „Ne-am dorit să fim mai aproape de clienţi. Avem nevoie să ne spunem povestea”, spune Dragoş Frăţilă, fondator. „Vrem să se afle de ce produsele noastre sunt speciale. Un showroom este locul perfect. Am fi putut deschide într-un mall sau pe Magheru, dar mai potrivit e Centrul Vechi. De aceea am decis să investim într-un magazin propriu, în care să fie prezente toate brandurile noastre, prezentate aşa cum trebuie, cu asistenţă profesională.”

Audiofilii se pot bucura de subsolul magazinului, dedicat în întregime produselor audio de înaltă calitate, care aparţin unor producători precum Marshall, Sonos sau Audio-Technica.

Lista de preţuri ale smartphone-urilor Xiaomi disponibile la GBR Tronics. Foto: Gadget.ro.