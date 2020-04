Platforma reprezintă noul serviciu de streaming al The Walt Disney Company, ce oferă fanilor de toate vârstele un mod de a descoperi conţinutul de neegalat de la brandurile sale de divertisment iconice. Acestea includ Disney, Pixar, Marvel, Star Wars şi National Geographic, precum şi conţinut original care include lungmetraje, seriale, documentare şi scurtmetraje începând de la UHD, până la 4K.

Cei care îşi descarcă aplicaţia şi achiziţionează un abonament vor putea urmări şi conţinut creat exclusiv pentru serviciu, precum The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series şi The World după Jeff Goldblum.

Recent, producătorul Samsung Electronics UK a confirmat că începând cu 24 martie, aplicaţia Disney+ va fi disponibilă pe televizoarele sale inteligente lansate începând cu anul 2016. Aceasta va fi disponibilă fie pentru descărcare din magazinul de aplicaţii sau direct preinstalată pe anumite modele.

„Odată cu lansarea Disney+, consumatorii noştri se pot aştepta la niveluri uimitoare de culoare şi luminozitate în HDR 4K cu poveşti iconice de imaginaţie şi inspiraţie”, a spus Guy Kinnell, vicepreşedintele pe TV şi AV Samsung Electronics UK. „Televizoarele inteligente Samsung vor face un alt salt pentru a oferi consumatorilor noştri experienţe de divertisment de cea mai înaltă calitate, susţinute de cea mai simplă şi mai prietenoasă platformă Smart TV, în timp ce sunt în fruntea unei schimbări radicale a consumului media."

Pentru televizoarele Samsung compatibile cu Bixby, găsirea aplicaţiei Disney+ va fi mai uşoară ca niciodată - abonaţii vor putea să folosească telecomanda vocală pentru a lansa aplicaţia.

În plus, clienţii vor putea de asemenea să întrerupă un program pe Smart TV-ul lor şi îl vor putea relua pe Smartphone-ul lor, ceea ce înseamnă că nu vor fi nevoiţi să rateze momentele lor preferate.

Clienţii ce deţin modele de Samsung Smart TV compatibile vor putea să îşi achiziţioneze un abonament Disney+ gratuit, cu durata de de şapte zile, direct de pe dispozitivul TV conectat începând cu data de 24 martie. Dacă un client s-a înscris pentru Disney+ pe un alt dispozitiv, va trebui doar să se conecteze la contul său.

Recent, Disney s-a alăturat altor platforme de streaming, în cooperarea cu Uniunea Europeană, pentru a reduce temporar utilizarea lăţimii de bandă a Disney+, şi a reduce calitatea video - pentru lansarea programată pe 24 martie, în mai multe ţări în timpul pandemiei coronavirusului (COVID-19).

În plus, Disney a anunţat că va amâna lansarea Disney+ în Franţa timp de două săptămâni, la solicitarea guvernului francez. Disney+ debutează pe 24 martie în U.K., Irlanda, Germania, Italia, Spania, Austria şi Elveţia.

Abonaţii europeni vor avea acces la o calitatea video temporar redusă, întrucât UE a solicitat furnizorilor de streaming video să-şi limiteze calitatea în timpul urgenţei coronavirus, pentru a nu supraîncărca reţelele de internet.

Anunţul Disney vine după mişcări similare din partea Netflix, YouTube, Amazon şi Apple pentru a reduce în mod similar consumul de lăţime de bandă în Europa. Acestea vin ca răspuns la eforturile lui Thierry Breton, comisarul Uniunii Europene pentru piaţa internă, care în această săptămână a cerut furnizorilor de streaming video să treacă la un nivel de definiţie standard - şi să renunţe la HD - pentru a păstra lăţimea de bandă.