Canon şi Visa pour l’Image 2021 încep înscrierile pentru bursele de fotojurnalism şi documentar video

Bursa Canon pentru femei fotojurnalist susţine creatoarele de poveşti vizuale şi premiază o femeie fotograf remarcabilă, recunoscându-i contribuţia în domeniul fotojurnalismului. Bursa Canon în domeniul video îi premiază pe cei care realizează documentare pentru a atrage atenţia asupra unui aspect social, cultural sau economic. Canon împreună cu Visa pour l’Image, unul dintre cele mai importante festivaluri de fotojurnalism din lume, vor oferi câştigătorilor fonduri pentru realizarea proiectelor şi vor asigura promovarea acestora. Câştigătorii vor fi prezentaţi oficial la festivalul de anul acesta, care va avea loc în septembrie, în Perpignan, Franţa, iar lucrările lor vor fi expuse anul viitor.

În luna iunie, un juriu format din profesionişti în domeniu va desemna câştigătorul, care va primi o bursă de 8.000 euro şi va avea acces la un kit Canon pentru a realiza un scurtmetraj documentar. Proiectele înscrise vor fi jurizate ţinând cont de următoarele criterii: prezentare, relevanţă şi originalitate.

Anul trecut, fotograful şi cineastul francezo-elveţian Michaël Zumstein a fost primul câştigător al Bursei Canon în domeniul video. De atunci, el a lucrat la un documentar scurt numit „Bangui la coquette“, despre organizarea concursului Miss Republica Centrafricană. Clipul de prezentare a documentarului va fi proiectat la festivalul de anul acesta, iar versiunea finală va fi proiectată la Perpignan, în septembrie 2022.

Fotojurnaliştii şi creatorii profesionişti de documentare video care au realizat deja cel puţin un reportaj video se pot înscrie pentru a câştiga această bursă.

Bursă Canon pentru femei fotojurnalist, ajunsă la a 21-a ediţie, foloseşte fotojurnalismul pentru a atrage atenţia asupra unor subiecte sociale importante. La festivalul de anul acesta, Canon şi Visa pour I’Image vor prezenta câştigătoarea bursei de 8.000 de euro, pe care o vor susţine timp de un an în realizarea proiectului care va fi expus la ediţia de anul viitor.

Din cauza restricţiilor impuse de pandemie, câştigătoarea de anul trecut a bursei - fotografa Sabiha Çimen din Turcia - îşi va expune proiectul, Hafiz: Guardians of the Qur'an (Hafiz: Păstrătorii Coranului), în cadrul festivalului din 2022. Proiectul are ca temă o tradiţie veche de 1500 de ani, conform căreia musulmanii care memorează tot Coranul au dreptul să folosească titlul de „Hafız“ înaintea numelui propriu. Personajele principale sunt două fete de 8 şi 17 ani, care merg la şcoli pentru studiul Coranului, pentru a memora cele 6.236 de versete ale acestuia şi pentru a putea deveni Hafiz.

Înscrierile pentru cele două burse sunt deschise, ultima dată de înscriere fiind 17 mai 2021. Pentru mai multe informaţii despre bursa Canon pentru femei fotojurnalist, intraţi aici.

Pentru mai multe informaţii despre Bursa Canon în domeniul video, intraţi aici.