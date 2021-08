Canon lansează camera de filmat XF605 şi obiectivul cu zoom 10x16 KAS S

Canon XF605 este o cameră portabilă bazată pe caracteristicile seriei XF, fiind potrivită pentru ştiri şi producţii de studio.

XF605 este o cameră compactă care poate înregistra imagini 4K 60p/50p 4:2:2 10-bit şi FHD cu o rată a cadrelor de până la 120p. Cu senzor CMOS de 1,0 inci şi procesor DIGIC DV 7, această cameră de filmat răspunde cerinţelor utilizatorilor profesionişti.

XF605 oferă o gamă variată de opţiuni de imagine personalizată, care pot fi adaptate la scenarii diferite şi care oferă flexibilitate mai mare în post-producţie sau pe teren, inclusiv HDR (HLG/PQ), Canon Log3 şi fişiere LUT create de utilizator.

Folosind acelaşi sistem de stabilizare a imaginii pe 5 axe întâlnit la seriile Canon XF şi Canon XA, XF605 asigură imagini clare chiar şi în condiţii de filmare dinamice. Utilizatorii au la dispoziţie patru moduri IS care combină diverse setări din modul Standard, Dynamic şi Powered IS, având astfel posibilitatea de a selecta cea mai potrivită şi mai eficientă opţiune IS pentru mediul în care înregistrează.

Datorită obiectivului 4K din seria L, XF605 obţine un zoom optic de 15x pentru 4K şi zoom avansat de 30x pentru FHD, potrivit pentru subiectele aflate la distanţă.

XF605 foloseşte Dual Pixel CMOS AF, astfel că funcţiile Eye AF şi Canon EOS iTR AF X pentru detectarea şi urmărirea inteligentă a capului sunt disponibile acum şi pentru echipamente din gama XF. Acest sistem avansat de focalizare menţine focalizarea clară pe o persoană chiar şi atunci când aceasta se întoarce cu spatele la cameră. Noua interfaţă Direct Touch permite utilizatorilor selectarea intuitivă şi rapidă a subiectului pe care se doreşte focalizarea, precum şi reglarea setărilor, navigarea prin meniu şi controlul la redare cu ajutorul ecranului.

Caracteristici principale XF605:

Senzor CMOS de 1,0 inch şi procesor DIGIC DV7

4K UHD 60p/50p 4:2:2 10-bit în XF-AVC şi MP4

Zoom Optic 15x 4K, Seria L, cu zoom avansat 30x la FHD

Dual Pixel CMOS AF cu Eye AF şi EOS iTR AF X

Compatibil cu formatele PQ & HLG HDR

Versatilitate la înregistrare simultană, inclusiv fişiere Proxy

Conectivitate profesională, inclusiv 12G-SDI, HDMI, intrări XLR, Ethernet, Wi-Fi, USB-C şi altele

Aplicaţia CTM pentru transfer uşor de fişiere pe telefonul mobil şi pentru editarea metadatelor de ştiri.

Obiectivul 10x16 KAS S foloseşte tehnologia optică dezvoltată de Canon şi oferă rezoluţie 8K pentru producţii sportive şi documentare. Canon extinde gama de obiective 1,25 inci 8K cu rezoluţie ultra-înaltă pentru televiziune, care include obiectivele UHD-DIGISUPER 51 şi 7x10.7 KAS S, iar noul obiectiv 10x16 KAS S oferă o performanţă optică ridicată într-o formă compactă.

KAS S 10x16 conţine elemente de sticlă specială precum sticlă tratată cu fluorină, lentile Hi-UD şi lentile asferice cu diamentru mare care contribuie la reducerea aberaţiilor cromatice, a aberaţiilor sferice şi a altor efecte care deteriorează calitatea imaginii.

Cu o greutate de doar 2,94 kg, KAS S 10x16 a fost creat pentru a oferi rezoluţie 8K, fiind portabil şi rezistent. Datorită zoom-ului optic 10x cu intervalul 16mm – 160mm şi a diafragmei f/2.8 constante, acest obiectiv oferă o calitate a imaginii pe întregul interval focal, de la capătul grandangular la cel telefoto.

Caracteristici principale 10x16 KAS S: