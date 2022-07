Canon a lansat două obiective RF full frame, cu stabilizare optică

Obiective Canon RF full frame, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM şi RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM.

RF 24mm F1.8 MACRO IS STM este un obiectiv fix uşor, cu diafragmă f/1.8 şi distanţă focală de 24mm, iar RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM este un obiectiv ultra-grandangular cu zoom care poate acoperi un interval de distanţe focale cuprins între 15 şi 30mm.

Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM este un obiectiv fix grandangular de 24mm, care a putut fi creat în format compact şi versatil datorită design-ului inteligent al monturii Canon RF.

Un obiectiv rapid, cu diafragmă mare şi care oferă imagini stabile, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM este potrivit în condiţii de luminozitate redusă datorită diafragmei maxime f/1.8 cu 9 lamele circulare.

Această diafragmă ajută la obţinerea unui fundal discret, iar subiectul rămâne clar şi iese în evidenţă în imagine. Când este folosit cu aparate foto cu senzor APS-C, obiectivul oferă o distanţă focală similară unei distanţe de 35mm.

Având o formă compactă, cu o greutate de doar 270g şi motor STM care permite focalizarea rapidă şi silenţioasă, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM este potrivit pentru fotografii de călătorii şi peisaje. Obiectivul are o distanţă de focalizare minimă de 14cm (mărire 0,5x).Fotografii pot regla valoarea ISO, valoarea diafragmei sau să schimbe modul AF folosind inelul de control. Inelul de focalizare dedicat oferă mai mult control în timpul focalizării manuale.

Când este folosit cu aparate foto compatibile, acestea afişează informaţiile despre obiectiv.

Cu 11 elemente aşezate în 9 grupuri, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM foloseşte stratul de protecţie Super Spectra pentru a preveni artefactele şi reflexiile.

Oferind fotografii şi filmări clare şi stabile, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM foloseşte un Stabilizator Optic de Imagine echivalent cu 5-f stops (diafragme) care creşte până la 6,5-f stops de IS când obiectivul este folosit împreună cu aparatele foto din seria EOS R cu Stabilizator de imagine încorporat.

Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM are un interval focal cuprins între 15 şi 30mm, potrivit pentru călătorii, peisaje sau vlogging.

RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM foloseşte un Stabilizator Optic de Imagine echivalent cu 5,5-f stops (diafragme), care permite folosirea unor timpi de expunere mai lungi la fotografierea şi filmarea cu aparatul din mână. Când folosesc obiectivul împreună cu un aparat foto din Sistemul EOS R cu Stabilizator de imagine încorporat, utilizatorii pot obţine o stabilizare echivalentă până la 7 f stops pentru fotografii şi filmări clare.

Potrivit pentru fotografierea din mers, RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM cântăreşte 390g şi are un design compact şi robust. Folosind un motor de focalizare STM tip leadscrew, RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM poate focaliza rapid pe subiectele care se mişcă repede.

Motorul STM silenţios este potrivit şi pentru filmare fiind recomandat vloggerilor şi creatorilor de conţinut.

Un obiectiv versatil, RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM oferă posibilităţi şi pentru fotografierea macro. Fotografii pot încerca focalizarea manuală pentru a descoperi lumea macro, datorită factorului de mărire de 0,52x al acestui obiectiv.

Noul design optic al obiectivului RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM include elemente asferice, elemente turnate şi tratamente optice de suprafaţă a lentilelor, pentru a surprinde fiecare detaliu. Oferind atât Inel de focalizare cât şi Inel de control, obiectivul le permite utilizatorilor să modifice setările fără a-şi lua privirea de la scenă sau de la subiect.

Datorită unghiului de vedere grandangular şi a diafragmei rapide, care permite realizarea fotografiilor şi filmărilor de calitate, chiar şi în condiţii de luminozitate redusă, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM este alegerea poptrivită pentru cei care doresc să exploreze lumea din jur cu ajutorul avantajelor oferite de un obiectiv cu distanţă focală fixă.



Intervalul de zoom ultra-grandangular şi posibilitatea de focalizare la apropiere ale obiectivului RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM le permit celor care doresc mai multă libertate să surprindă orice, de la peisaje vaste la cele mai mici detalii.