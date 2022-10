Șofer cu alcoolemie zero, lăsat fără permis. Procedura care te obligă să te judeci inutil cu Poliția

Un vasluian a demonstrat că alcooltestul a dat eroare în cazul său. Chiar și așa, polițistul care l-a testat l-a somat să predea permisul de conducere, invocând procedura.

Pe 28 septembrie, Marius S. se pregătea să se mute în casă nouă. Bărbatul a plecat, spre seară, să mute mai multe obiecte de mobilier în locuința nouă, cu ajutorul unei mașini. Era în jur de ora 23,30 când un echipaj al Poliției Rutiere l-a tras pe dreapta, în zona ICIL din municipiul Vaslui.

„După ce s-a prezentat, m-a pus să suflu în fiolă. M-am conformat fără niciun fel de comentariu. După ce se uită la rezultat, îmi spune că îi pare rău, dar că mi-a ieșit o valoare de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. <<Ce să facem, dom’le, ceasul rău, pisica neagră>>, mi-a zis. I-am răspuns să-mi dea pace cu prostiile astea că eu nu cred în așa ceva, nici în zile norocoase, nici în superstiții, nici în ghicitori. M-au luat că poate totuși am băut ceva, dar am uitat. Nu-mi venea să cred ce aud. Le-am spus că șofatul e pâinea mea, am 24 de ani de când sunt șofer profesionist și știu cât de important e să nu te urci băut la volan. Nu-mi permit luxul de a rămâne fără loc de muncă. Singura mea greșeală a fost că în ziua respectivă, fiind un talmeș-balmeș acasă, am uitat să-mi iau permisul și cartea de identitate la mine. M-au verificat prin stație, adresă, tot, și s-au lămurit că datele pe care le-am dat sunt reale”, a declarat bărbatul, potrivit Vremea Nouă.

Au refuzat să ia copilul în autospecială

Pentru că nu băuse nimic, le-a cerut polițiștilor să meargă la spital pentru a i se recolta probe biologice pe cheltuiala lui. A fost nevoit să își lase copilul minor în mașină pentru că polițiștii au refuzat să îl ia și pe el în autospecială, invocând procedura.

„Le-am cerut și eu să mergem să mi se recolteze probe biologice, știind că în ziua respectivă nu pusesem gura pe alcool. În speranța, probabil, că voi renunța să merg la spital, polițiștii mi-au spus că recoltarea de probe se va face pe cheltuiala mea. N-am renunțat și, în continuare, am cerut să mergem la spital. M-am urcat în mașina lor și, cu girofarurile pornite, am mers la spital. Trebuie să spun că în momentul acela, în mașină mai era și copilul meu, minor. Era ora 23:30, iar eu nu am avut cum să-l iau cu mine pentru că domnii de la Rutieră mi-au spus că așa e procedura. L-am lăsat singur acolo. Pe drum, domnii polițiști au sunat la Medicină Legală, iar cei de acolo le-au spus să mă ducă la spital. Ajunși la Județean, mi-au luat de două ori probe de sânge. După prima probă recoltată m-au dus la Poliție unde mi-au întocmit procesul verbal. La interval de o oră ne-am întors la spital, unde mi s-a recoltat și a doua probă de sânge. După ce am dat și a doua probă, am urcat tot în mașina poliției și am mers împreună la Medicina Legală, unde sub ochii mei au predat probele celor de acolo. Am vrut să plătesc atunci, pe loc, dar nu s-a putut cu cardul. M-am întors înapoi la mașina mea în jurul orei 1:30- 2.00 dimineața. Vă dați seama că se putea întâmpla orice cu copilul meu în acest interval de timp, dar cui să-i pese de un minor când trebuia îndeplinită procedura?”, povestește bărbatul.

Nevinovat, dar cu permisul ridicat

După trei zile a venit și rezultatul probelor, care au arătat că șoferul nu consumase deloc alcool. Acum, Marius se judecă și cu IPJ Vaslui, și cu Inspectoratul General al Poliției Române, din cauza unui dispozitiv care a dat eroare.

„A doua zi m-am întors cu banii, să plătesc prelevarea acelor probe. Mi s-a spus că rezultatul îl vor trimite direct la poliție. Nu mi s-a părut tocmai în regulă, având în vedere că eu am plătit pentru ele, dar știindu-mă curat, n-am avut o problemă nici cu asta. A treia zi, ducându-mă la poliție cu altă treabă, am zis să trec să văd ce s-a mai întâmplat cu rezultatele. Un domn de acolo, care am înțeles că e un șef de-al lor, mi-a spus că am tras lozul câștigător, că rezultatul e zero. Iar le-am spus să mă lase cu de-astea, cu lozuri, cu pisici negre, că nu cred în așa ceva. Eu am știut de la bun început care e rezultatul, n-a fost nicio surpriză pentru mine. Poate doar pentru ei”, spune bărbatul.

Doar instanța poate anula procesul verbal de contravenție

Necazurile nu s-au terminat pentru vasluian, care a aflat că tot trebuie să predea permisul de conducere, chair dacă demonstrase că avea o alcoolemie zero. Motivul: legea cere ca anularea procesului verbal întocmit de polițist poate fi făcută doar în instanță.

„Surpriza mea cea mai mare a fost că și cu acel rezultat în față, care practic confirma că eu nu am consumat alcool, ei tot mi-au cerut să predau permisul de conducere. Au invocat aceeași veche procedură, motivând faptul că procesul verbal pe care mi l-au întocmit în seara respectivă poate fi anulat doar în instanță. Eu cu agentul constatator nu am nimic de împărțit, el a făcut totul așa cum spune procedura. Problema mea este cu această procedură, mi se pare atât de idioată. Din punct de vedere al acestei proceduri, am rămas pe vremea când mergeam cu căruțele pe drumuri de țară, cu opinci în picioare. A patra zi am venit cu avocatul, am plătit taxa de timbru la primărie să pot scoate certificatul de grefă, iar acum mă judec cu IPJ să anulez procesul verbal. Voi da în judecată și IGPR-ul pentru că nu Vasluiul a achiziționat acele etiloteste noi. Aparatul cu care am fost testat nu a fost un alcooltest vechi, ci un dispozitiv mic, de dimensiunea unui telefon mobil. În seara respectivă am fost asigurat că aceste aparate sunt verificate metrologic, corespund din toate punctele de vedere, dar iată, că în cazul meu a dat eroare”, a mai declarat vasluianul.