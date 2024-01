Imagini cu frigiderul în care ar fi luat şpagă directorul de la Drumuri şi Poduri Bârlad. „Ei și ce? O filmat acolo în frigider, sau ce?”

Directorul Societăţii Lucrări Drumuri şi Poduri Reiser SA Bârlad, Daniel Buzamăt, ar fi primit o şpagă de 50.000 de lei în frigiderul din birou, se arată în referatul DNA cu propunerea de arestare preventivă.

Directorul Daniel Buzamăt a fost arestat preventiv pentru luare de mită. El este acuzat că, între martie şi mai 2022, ar fi primit în total 100.000 de lei de la reprezentantul unei benzinării particulare pentru a-l ajuta să asfalteze staţia PECO cu costuri mici şi cu resursele companiei de stat. Şi patronul benzinăriei, Gică Călin, a fost arestat pentru dare de mită.

În referatul DNA sunt mai multe stenograme ale discuţiior dintre directorul Reiser SA Bârlad şi un intermediar al şpăgii, Cătălin Darîngă. Ce nu ştia Buzamăt era că Darîngă colabora cu DNA şi purta tehnică de intreceptare, potrivit g4media.ro.

<<BUZAMĂT DANIEL a confirmat practic în cuprinsul discuției și modalitatea în care a primit banii, care au fost puși de către DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN în frigiderul din biroul său, manifestându-și încrederea că nu pot exista însă probe în acest sens:

„DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN – Eu zic că sigur…țiganul o să spună…

BUZAMĂT DANIEL – Așa, și?

DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN – O să spună…Da, dom’le…am dat…Da…mi-o dat…mie…i-am adus (neinteligibil)…când i-a lăsat acolo…în frigider și… (neinteligibil)

BUZAMĂT DANIEL – Ei…și ce? (neinteligibil) O filmat acolo în frigider…sau ce? (….)

Totodată, BUZAMĂT DANIEL a confirmat că a primit și într-o altă împrejurare bani, prin intermediul lui DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN de la CĂLIN GICĂ, DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN lăsându-i suma respectivă de bani într-un autoturism, care era parcat în zona Capșa din Bârlad:

BUZAMĂT DANIEL: Apăi doar știi că ț-am zis. Dacă nu era chestia ceea nu mă durea nici în …, sincer îți spun.

DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN: Ș-atunci, când am adus a doua oară, când am adus banii șia, la cofetărie iar mi-o picat, atunci am zis, să-mi bag … zic, camere pe la dracu să le ieie de aici. La cofetărie când ți i-am pus jos, la maşină, în, la picioare. Mi-ai dat cheile și m-am dus și i-am pus jos, înțelegi? Atunci

BUZAMĂT DANIEL: Îi duceau ei la Capșa?”>>, se arată în referatul DNA.

Daniel Buzamăt este membru PNL. Lucrări Drumuri şi Poduri Reiser SA Bârlad este o companie deţinută de Consiliul Local Bârlad.