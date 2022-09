Coafeza care uimește la 48 de ani. A luat BAC-ul cu cea mai mare medie din județul Vaslui

Absolventa care a obținut cea mai mare notă la BAC-ul din august în județul Vaslui s-a înscris la liceu în 2018 și a învățat pe brânci ca să își îndeplinească visul de-a depăși 10 clase absolvite.

Peste 630 de candidați din județul Vaslui au susținut săptămâna trecută Bacalaureatul, în sesiunea august 2022. O parte dintre aceștia sunt candidați trecuți de 40 de ani, care, din diverse motive, nu și-au finalizat studiile și care au avut curajul acum să își reia studiile și să susțină examenul de maturitate.

Niciun candidat nu a obținut media 10 și nici măcar o notă de 10 la vreuna din materiile de examen. Dintre cei 200 de tineri absolvenți care au reușit să promoveze Bac-ul de toamnă, după soluționarea contestațiilor, cea mai mare medie pe județul Vaslui este 8,1 și a fost obținută de o absolventă a Liceului Tehnologic „Marcel Guguianu” din Zorleni, care vine dintr-o promoție anterioară.

Claudia Stela Gîndac are 48 de ani și este coafeză în Bârlad de 20 de ani. Și-a dorit mult să facă liceul, deoarece tatăl ei, care a decedat, și-a îndrumat copiii să învețe. Le spunea că cel mai mult în viață contează școala, iar Claudia și-a pus în gând să își asculte tatăl. Mai târziu, e drept, după ce a absolvit Liceul Tehnologic „A.I. Cuza” Bârlad (fost Liceu Industrial), dar mai bine mai târziu decât niciodată.

„Tatăl meu cred că e fericit și el, acolo sus”

Bârlădeanca a obținut cea mai mare medie (8,1) la Bac-ul din această toamnă la nivelul județul Vaslui: a primit la Limba Română nota 8,15, la Matematică – 8,35 și la Biologie Vegetală și Animală – 7,8.

„Sunt tare fericită că am reușit să iau Bac-ul, chiar dacă mai târziu, cu media cea mai mare din județ! Tatăl meu cred că e fericit și el, acolo sus. Mereu ne învăța că școala este baza reușitei în viață. Eu m-am înscris la Bac și anul trecut, când am terminat liceul, dar nu m-am prezentat. Nu eram pregătită, nu citisem materia toată, știți cum este la seral și nu am vrut să mă fac de râs. M-am pregătit la profesori, m-am pus cu burta pe carte și m-am prezentat la Bac. Știți ce bucuroasă sunt? Pentru că, de câte ori eram întrebată <<Câte clase aveți?>>, îmi era jenă când spuneam 10 clase… Mă simțeam aiurea. Mă tot întrebam, << la ce îmi trebuie mie Bac?>> Dar mi-am pus ambiția și am zis, ia să văd, chiar nu pot? Și uite că am putut!“, povestește Camelia Stela Gîndac, potrivit Vremea Nouă.

Femeia spune că, sincer, nu se aștepta să fie cea mai bună de pe județ. „Mă mândresc și eu acum că am realizat ceva! Și să știți că atunci când m-am decis să fac liceul, în 2018, mi s-a indicat să mă duc la Liceul din Zorleni, unde sunt profesori extraordinar de implicați! Vreau să specific pe doamna de biologie, pe domnul profesor Negru de istorie, care intrau în celelalte ore cu noi pentru a ne îndruma! Și la geografie l-am avut pe profesorul Liviu Gîndu, un profesor deosebit, la limba română iar, pe doamna profesor Corcioavă am avut-o dirigintă”, povestește Camelia, pentru Vremea Nouă.

Deși a învățat bine și la liceul industrial, nu a putut depăși 10 clase, chiar dacă notele ei erau foarte bune. Din cauza unei situații familiale nefericite, a fost nevoită să se angajeze. Dar nu a renunțat la studii, pe care, iată, le-a reluat în 2018, s-a pregătit la profesori, în particular, ca să ia examenul de Bacalaureat și acum, la 48 de ani, se gândește să urmeze și o facultate.

„Nu știu sigur că voi urma o facultate, mă mai gândesc! Dar nu mă las de meseria de coafeză… chiar dacă voi face o facultate. Poate că există și o facultate pentru hairstyle… Nu scot din calcul facultatea, pentru că așa sunt eu: măsor de două ori și tai o dată!”, își încheie povestea Claudia Stela Gîndac.