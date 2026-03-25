Imagini cu noua Sală Polivalentă din Tulcea, cu peste 4.600 de locuri: „Mult a fost, puțin a rămas”

Pentru realizarea proiectului, Consiliul Judeţean (CJ) Tulcea a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii, aflat în domeniul public al Judeţului Tulcea, în suprafaţa de 10.605 mp.

Noua Sală Polivalentă din municipiul Tulcea este aproape finalizată. Constructorul, firma Erbașu, a anunțat că mai sunt de executat doar 4% din lucrări, fiind una dintre cele mai moderne săli polivalente din țară.

„Când spui „mult a fost, puțin a rămas”, te gândești la momente ca acesta. Lucrările la Sala Polivalentă din Tulcea au ajuns la un stadiu de execuție de 96%. Fiecare etapă parcursă ne aduce tot mai aproape de finalizarea unui proiect important pentru comunitate, un spațiu modern pregătit să găzduiască evenimente sportive și culturale de amploare”, anunță Compania Erbașu pe Facebook.

Sala va beneficia de un teren principal de competiții, înconjurat de tribune pentru spectatori cu o capacitate de până la 4.670 de locuri, un teren de antrenament situat în subsolul clădirii, sub amprenta terenului principal, parcare subterană, vestiare pentru echipe și oficiali, spații pentru presă și sală de conferințe.

Proiectul este finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investiții și are ca beneficiar final Consiliul Județean Tulcea.