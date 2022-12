Dramaturgul Ștefan Caraman, care a jignit o vicecampioană olimpică, a fost premiat

Ștefan Caraman, fostul consilier al primarului din Tulcea care a spus despre Ana Maria Popescu că nu merita să poarte medalia la gât, a primit premiul pentru dramaturgie contemporană.

La Teatrul Dramaturgilor Români, au fost decernate marți seara premiile Galei Dramaturgilor Români, un eveniment dedicat promovării dramaturgiei românești. În cadrul Galei Dramaturgilor Români, juriul format din specialiști în domeniul teatrului – prof. univ. dr. Ioan Cristescu, prof. univ. dr. acad. Răzvan Theodorescu, Doina Papp, Lucia Verona, Horia Gârbea, Mara Oprea, Gabriel Fătu – a decis să acorde mai multe premii. Pe listă este și Ștefan Caraman.

Ștefan Caraman, fost consilier al primarului din Tulcea, Ştefan Ilie, fiind coordonator al Biroului sport şi cultură al Primăriei, a avut o ieșire necuviincioasă la adresa unei vicecampioane olimpice, Ana Maria Popescu, care a refuzat să strângă mâna ministrului Eduard Novak. „Gest de mare tzoapa al Anei Maria Popescu. (...) Ivan, Nadia, Lipa, Szabo, Silivas, Vastag, Covaliu, n-ar fi facut niciodata asa ceva in public, niciodata; si aia au luat medalii un snop, au fost si sunt in Panteonul sportului mondial, doamna asta cifuta din pacate nu gestul si declaratiile ei imi intaresc convingerea ca sportivii astia de dupa '89 au devenit niste pitipoance pline de ifose, niste prestatori pentru bani si atat; nu tu eleganta, nu tu educatie, nu tu caracter, nu tu respect de sine; nu, tata, doar fitze;

daca sportul romanesc e subfinantat (si ma refer la cel de nisa, cum e si sabia), e o povara a statului roman, e incompetenta a tuturor (caci in sistem sunt, de altfel, tot campioni olimpici sau fosti sportivi), e "asa a vrut Dumnezeu", e ce doriti voi, dar nu te obliga nimeni sa ramai cu mana intinsa daca vezi ca nu primesti; mai ales cand porti pe tine tricolorul; nu ai voie; si in niciun caz sa te comporti ca o tzoapa si pana la urma a fi nesimtit e doar despre tine si nu despre ministrul Novak, nici despre CIO, nici despre nimeni, e de la ma-ta de acasa; si nu are nicio legatura cu spiritul olimpic, niciuna m-am bucurat de medalia sportivei, bravo ei, dar din punctul meu de vedere nu merita sa o poarte la gat ci sa si-o bage in fund“, a scris la acea vreme George Caraman. Ulterior, și-a înaintat demisia. În prezent, dramaturgul premiat lucrează la Direcția Sanitar-Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Tulcea.