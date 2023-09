Prima bicicletă cu hidrogen construită în România. Proiectul a costat aproape 200.000 de euro

Un colectiv de cadre didactice, alături de studenți ai Universității Politehnica Timișoara, au realizat o bicicletă alimentată cu hidrogen, parte a unui proiect mai larg în domeniul energiei regenerabile și a eficienței energetice.

Bicicleta cu hidrogen (H2-Bike Concept), a fost realizată în cadrul unui proiect coordonat de profesorul universitar Corneliu-Marius Crăciunescu, membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România, cu concursul unui grup de studenți de la Facultatea de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara, compus din Deliana-Maria Duma - de la specializarea Ingineria Materialelor, Sergiu-Ionuţ Faluvegi - de la specializarea Autovehicule Rutiere, și Albert-Cristian Forgacs - de la specializarea Inginerie Mecanică, cu sprijinul tehnic al inginerului Traian Bena, din Departamentul de Ingineria Materialelor și a Fabricației.

Colectivul multidisciplinar a reușit adaptarea unei biciclete electrice la un sistem cu pile de combustie, care transformă hidrogenul în energie electrică. Stocarea hidrogenului se face la presiune redusă, folosind hidruri metalice, reducându-se astfel substanțial riscurile legate de utilizarea acestui tip de energie.

Proiectul, intitulat Romanian Network for New Energy Solutions (RONNES), coordonat de Universitatea Politehnica din Timișoara, având ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în valoare de 185.225 de euro, este finanțat prin Fondurile Norvegiene sub coordonarea Innovation Norway.

Cu ocazia implicării în Proiectul RONNES, studenții au dobândit cunoștiințe legate de utilizarea hidrogenului, de componentele specifice sistemului de generare a energiei folosind pile de combustie precum și activitățile specifice care presupun adaptarea unui vehicul electric la o sursă de energie pe bază de hidrogen. Odată finalizată această etapă, se va avea în vedere utilizarea cunoștiințelor acumulate la realizarea de vehicule cu trei și patru roți.

Bicicleta ce funcționează pe bază de hidrogen a fost construită la Timișoara și va putea fi vizionată și testată la Noaptea Campusului Deschis, eveniment organizat de Universitatea Politehnica Timișoara, sub egida Nopții Cercetătorilor Europeni, în data de 29 septembrie 2023, începând cu ora 18.00.

În paralel, 50 de cadre didactice (25 din județul Timiș și 25 din județul Hunedoara) au fost selectate, cu sprijinul inspectoratelor școlare județene, pentru a urma, în perioada imediat următoare, cursuri de formare pe teme de energie regenerabilă, eficiență energetică, generarea și stocarea hidrogenului, celule de combustie, energie solară, eoliană și hidrotermală.