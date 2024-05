O fostă navă de pompieri și spărgător de gheață va face curse pe Bega. Vasul a fost construit în 1948 în Germania FOTO

Un spectaculos vapor construit în 1948, în Germania, va fi restaurat și pregătit să fie pus pe canalul Bega, din Timișoara. Deocamdată, se află într-o curte din oraș, pentru reparații.

Canalul Bega din Timișoara începe încet să fie repopulat cu bărci. Amatorii de ambarcațiuni visează să navigheze până sau după ecluza de la Sânmihaiu Român, alții se gândesc că poate frontiera româno-sârbă de pe Bega ar putea fi deschisă definitiv, nu doar cu ocazii speciale, cum se întâmplă acum.

Bătrânul vapor „Pelican”, restaurat și repus pe apă în 2021, este deocamdată „rege” în Timișoara, dar în curând nu va mai fi singur, pentru că un spectaculos vapor construit în 1948, în Germania, va fi pregătit pentru a fi pus pe Bega. Deocamdată, se află într-o curte din oraș, pentru restaurare și reparații.

Vaporul a fost cumpărat de Dan Eftimie, cunoscut în Timișoara ca „Piratul de pe Bega”, proprietarul “Corabiei piraților” - care face curse cu copii din zona Parcului Copiilor.

„Inițial, a fost spărgător de gheață, în Hamburg, în port. Apoi, a fost transformat în navă de pompieri, pe Dunăre, în Austria. Cel care a cumpărat ambarcațiunea a transformat-o într-o navă cu vele. Voia să plece cu ea în Marea Nordului, n-a mai apucat, săracul, pentru că a murit. Fiul său a vândut-o, iar ultimul proprietar, de la care am cumpărat-o eu, era pasionat, avea și ceva bani, dar nu avea timp. Așa că a vândut-o”, a declarat Dan Eftimie.

A costat mai mult transportul

Mare pasionat de bărci, Eftimie a găsit pe internet un anunț de vânzare a vaporului, în Austria. Nu a fost ușor și nici ieftin să ajungă cu ambarcațiunea la Timișoara.

„Ultimul proprietar a pus poze cu ea când era frumoasă. Și scria 5.000 de euro. Am zis că e super, hai să o cumpăr. Am fugit în repede în Austria, la Linz. La fața locului nu a prea fost ca în reclamă. A mai lăsat din preț, mi-a promis că mă ajută să o punem la punct, să pot pleca cu ea în România. Am mers din România cu un microbuz de scule, piese, am mai lucrat acolo vreo zece zile, după care am plecat pe Dunăre. A mers ok până la sârbi, unde s-a stricat o transmisie și am rămas acolo. Era octombrie, era frig, iar după trei zile m-au remorcat niște sârbi până la Moldova Veche. De acolo, am adus vaporul la Timișoara pe uscat. M-a costat tot transportul, pe Dunăre și pe uscat, vreo 10.000 de euro. Nu mai spun câți bani am băgat până acum în reparații. Contabilicește e o pierdere, dar când e pasiune nu mai faci calcule”, a povestit Dan Eftimie.

Vaporul are aproape 18 metri lungime, 3,60 metri lățime, pescaj de un metru, și circa 20 de tone. Are un motor Ford, de 120 de cai putere. Fostul vapor de pompieri va face curse pe toată lungimea navigabilă a Begăi.

“Sper ca în două luni să-l punem pe Bega. Toți banii îi dirijăm în el. Urmează și o perioadă de probe după ce-l punem pe apă. Au venit niște inspectori de la Turnu Severin să vadă lucrările, au zis că e ok, iar după ce terminăm o să-l și înmatriculăm. Mă gândesc să facem mici evenimente, o zi onomastică, o mică cină pe canal, în mers, până la ecluza de la Sânmihai”, a adăugat „Piratul de pe Bega”.

Corabia piraților pe Bega

Dan Eftimie navighează pe Bega cu „Corabia piraților” încă din anul 2013. Copiii se pot plimba cu această ambarcațiune în fiecare weekend.

„Povestea cu această pasiune e simplă. Eram pescar și am zis să-mi cumpăr o barcă. Apoi, am mai cumpărat una. Și n-am mai putut să mă opresc. Le vindeam, cumpăram altele. Într-o zi am zis să fac ceva care să-mi aducă și ceva bani. Eram manager de vânzări la o firmă, lucram de dimineața până seara, mă suna șeful și la 12 noaptea, și am zis că nu mai pot. Atunci mi-a venit ideea cu pirații. Nu exista nimic pentru copii. Am luat barca din Italia, am pictat-o, am desenat pe ea niște sirene, am lăsat totul cu lemn, rustic. De 11 ani stă pe Bega și plimbă copii”, a povestit Dan Eftimie.

Barja Zaza

Tot Dan Eftimie este responsabil și de barja Zaza, amenajată pe malul Begăi ca terasă. Interesant e că vaporul acela funcționa când a fost cumpărat.

“Ea era o barjă și era înmatriculată în Olanda. I-am pus un motor și am venit cu ea pe Dunăre, până la Moldova Veche. Am făcut zece zile până acolo. Ea e acum omologată doar ca ponton-terasă. Nu poți să-i pui motor, să circuli cu ea”, a mai declarat Eftimie, care mai deține o barcă de pescari, pe care o ține în Grecia.

„Am luat barca din Franța. Era fără motor și dezafectată, iar proprietarul nu mai avea posibilitatea să o țină. Am primit-o pe gratis, a trebuit doar să plătesc 2.000 de euro pentru transport. Am adus-o și am reparat-o. O țin la Salonic, plătesc 600 de euro pe an, pentru parcare. Merg de trei-patru ori pe an la barcă, la pescuit”, a adăugat Eftimie.

Necazuri cu vaporașele primăriei

Micuța comunitate de oameni care dețin vaporașe în Timișoara se plânge de stilul de navigare a celor de pe vaporașele Societății de Transport Public (STPT), care fac curse pe Bega.

„Eu sunt un privat care am băgat niște bani și sufăr când văd că ne aruncă în mal de la valuri. De multe ori m-au sunat de la barja Zaza, erau clienții cărora li s-a răsturnat paharul cu vin. S-a întâmplat de nu știu câte ori. Am vorbim cu administrația canalului, la căpitănie și la STPT, parcă te lovești de un zid. Ei merg cu viteză legală, dar există o regulă care spune că la întâlnirea cu nave acostate la mal se reduce viteza până la a opri motorul, să nu deranjezi cu valuri. În orice țară civilizată nu vei vedea nave cu psageri care fac valuri și te dau de toți pereții”, a mai spus Dan Eftimie.

Recent a apărut pe Bega și bărcuța Egreta, restaurată de cei de la Ecluze pe Bega, care a fost o donație făcută asociației de către Dan Eftimie.