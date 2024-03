Restaurarea spectaculoasă a unei bărci care atrage privirile pe Bega. Transformarea „Egretei" a durat doar 12 zile FOTO

O micuță și cochetă ambarcațiune și-a făcut apariția în Timișoara, pe canalul Bega. Aceasta a primit numele de “Egrata” și a fost lansată zilele trecute pe apă.

„Egreta” a este barca celor de la Ecluze pe Bega, care au luat-o pentru a se deplasa rapid în oraș, între localități, în cadrul proiectelor viitoare, dar și pentru misiuni de explorare, de cercetare a calității apei și a biodiversității canalului Bega. Povestea e una de suflet.

Dan Eftimie, proprietarul „Corabiei piraților” – care face curse cu copii din zona Parculului Copiilor, și-a achiziționat o mică barcă pe care voia să o pună pe apă în Grecia. Pentru că nu s-a potrivit cu ceea ce își dorea, Eftimie a făcut cadou barca celor de la Ecluze pe Bega, care se folseau până acum în proiectele lor de vaporul “Pelican”.

Cum calul din dar nu se caută la dinți, timișorenii au primit cu bucurie barca, știind că vor mai avea de lucru la ea până să o lanseze pe apă.

„Îi mulțumim prietenului nostru Dan Eftimie, piratul de pe Bega, și el un pasionat de ambarcațiuni, cel care ne-a donat ambarcațiunea veche cu scopul refacerii ei. Aceasta a intrat apoi pe mâna lui Dan Crâsnic și compania, trecând printr-un rapid dar amplu proces de transformare. Ne-a luat doar 12 zile să o restaurăm. Dan are și el o vastă experiență, după ce a lucrat la restaurarea Pelicanului. Suntem mândri să știm că avem în echipă unul dintre cei mai buni meșteri de bărci. Am modificat linia de plutire, am construit o cabină și am adăugat un strat de fibră de sticlă. A rezultat bijuteria pe care o pot vedea timișoreni pe Bega”, a spus Sebastian Novovici de la Ecluze pe Bega.

Vor să-i pună un motor mai mare

Micuța ambarcațiune are un motor de 9,9 cai putere, însă cei de la Ecluze pe Bega s-au pus deja să caute unul mai mare, cam de 20 de cai. Acesta va costa mai mult decât toată investiția de până acum, care se ridică la o mie și ceva de euro.

“Un motor de 20 de cai putere costă în jur de 4.000 de euro. Dar vrem să-l luăm, să puntem merge cu o viteză de 20 de kilometri pe oră. În general vom putea fi mult mai mobili între comunitățile de pe apă, unindu-le și permițându-ne să transmitem mesajul proiectului nostru mai bine. Egreta a venit în echipa noastră, navigăm mai departe!”, a mai spus Sebastian Novovici.

Pare mică, dar e destul de încăpătoare. La primele probe pe Bega au urcat pe „Egreta” opt persoane, dar încă mai erau locuri.

Canalul Bega începe să-și recapete importanța pentru navigație și datorită proiectelor celor de la “Ecluze pe Bega” - care propun o nouă viziune pentru canalul navigabil, pe toată lungimea acestuia, până la vărsarea în Tisa. Odată cu deschiderea frontierei cu Serbia, pe apă, anul trecut, la chemarea celor de la Ecluze pe Bega au venit la Timișoara opt ambarcațiuni de la vecinii sârbi.

„Vulpea” a fost prima ambarcațiune care a trecut frontiera româno-sârbă, pe Bega, după mai bine de 70 de ani, în mai 2023, în cadrul proiectului Circumeuropa, ceea ce a însemnat, de fapt, reluarea navigației internaționale pe Bega. În așteptarea construirii punctului de trecere a frontierei, deocamdată, se poate trece granița pe apă cu diverse ocazii.