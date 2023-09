Mișcare spirituală interzisă în China, cu adepți în Timișoara. Practicanții sunt mai relaxați și mai sănătoși

Mișcarea Falun Dafa a devenit cunoscută la nivel mondial când adepţii din China au fost persecutaţi, închişi şi torturaţi de Partidul Comunist. Peste 3.200 de practicanţi au fost torturaţi până la moarte de către poliţie şi milioane au fost întemnițați.

Falun Dafa, cunoscută și Falun Gong, este o disciplină spirituală tradiţională chinezească, bazată pe trei principii: „Adevăr, bunătate şi toleranţă”. Ea este considerată de adepţi o practică de purificare a corpului şi a minţii, prin intermediul a cinci exerciţii speciale şi a meditaţiei.

Cunoscută în China din anul 1992, Falun Gong a adunat rapid peste 100 de milioane de adepţi, ceea ce a făcut guvernul chinez să reacţioneze, luând măsuri dure împotriva ei. Până în prezent s-a confirmat faptul că peste 3.200 de practicanţi Falun Dafa chinezi au fost torturaţi până la moarte de către poliţie şi milioane au fost întemniţaţi sau trimişi în lagăre de muncă.

În Timișoara, mişcarea Falun Dafa este prezentă din anul 2001, unde oamenii se întâlnesc pentru a face exerciţiile. De regulă, ei se strâng în Parcul Botanic.

„E o practică adaptată la viața omului modern, care tot timpul e pe fugă, nu are timp. La tai chi și în alte practici, cel care vrea să atingă iluminarea sau perfecțiunea spirituală, își dedică un tip foarte lung practicii. Ore întregi pe zi. În Falung Gong, maestrul a selecționat anumite exerciții, să fie completă, dar în acelaș timp să dedici puțin timp. Poți să faci două exerciții într-o jumătate de oră, mâine poți să faci o oră, în weekend poți să faci două ore. Se bazează pe deschiderea meridianelor corpului și ridicarea energiei și pe dezvoltarea unui <falun>” în partea de jos a abdomenului. <Fa> înseamnă lege, <lun>, roată. Prin dezvoltarea acestor mecanismelor, prin aducerea energiei universului, se purifică corpul încontinu. Un alt element este cultivarea caracterului moral”, a spus Bogdan Florescu, președintele asociației Falung Dafa Timișoara.

Cinci exerciții fizice

Cele cinci exerciții ale Falun Gong favorizează deschiderea rapidă a tuturor canalelor energetice, purificând corpul, eliberând de stres și conducând la atingerea liniștii interioare.

„Eu practic Falun Gong de vreo 15 ani. Am scăpat de foarte multe probleme pe care le aveam înainte. Am găsit răspunsuri la foarte multe întrebări despre viață, despre univers, despre sensul meu în lumea asta. Nu știam ce trebuie să fac, trebuie să devin faimos, trebuie să fac bani. Am înțeles că universul acesta e mult mai complex și există ceva acolo sus care le ține pe toate în ordine. Dacă ai făcut ceva rău în alte vieți, cum se vorbește și în reîncarnare, se adună o materie neagră, karma, pe care tu ți-o dobândești în viața asta. Plătești, ori prin suferință fizică, ori prin suferință mentală, psihică. Lucrurile se aranjează în așa fel încât să poți să o duci. Trebuie doar să fii înțelept. La început eram foarte consecvent, făceam două ore pe zi, acum fac cam o oră la trei zile”, a mai declarat Florescu.

Mișcările sunt simple, ferme și ușor de învățat. Se poate practica de unul singur sau în grup.

Oameni folosiți pentru recoltarea de organe

Maestrul Falun Dafa, cel care a făcut public mișcarea, este Li Hongzhi, trăiește acum în Statele Unite ale Americii. A fost de cinci ori nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Falun Dafa s-a răspândit rapid și în strănătate. Milioane de oameni de toate vârstele, din diferite straturi sociale și cultural, practică exercițiile.

„Statul chinez a încercat inițial să ia sub aripa Partidului Comunist toată această mișcare, dar practicanții nu voiau să aibă de-a face cu politica. Practica promovează niște principii foarte sănătoase: <Adevăr, bunătate şi toleranţă>. Intenția e să devii mai bun cu ceilalți, mai respectuos, mai atent. Prin felul acesta oamenii au devenit liniștiți, relaxați, munceau peste ore fără să ceară bani. Erau deja practicanți și în armată, și în interiorul Partidului Comunist. Cu toate că era o practică benefică pentru toată lumea, guvernul Chinei a decis că trebuie oprit, trebuie eradică în trei zile. Șicanele au început în 1996. Au început să-i hăituiască, să-i vâneze, să-i ducă în penitenciare, lagăre de muncă forțată. În momentul de față se întâmplă această persecuție, oamenii sunt supuși la torturi și există temerea că sunt folosiți pentru recoltarea de organe”, a mai spus Bogdan Florescu.