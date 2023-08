Droguri la Festivalul Codru. Polițiștii au întocmit 12 dosare penale pentru deținere de substanțe interzise

Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate au depistat cinci persoane care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc, pentru consum propriu. Și jandarmii au găsit alte persoane care au intrat la festival cu droguri.

Polițiști de la Antidrog, oameni ai legii în civil și jandarmi au înțesat perimetrul festivalului Codru, așa cum se întâmplă, de altfel, la toate marile festivaluri din Timișoara. Cu toate acestea, consumatorii de droguri continuă să riște, lucru care s-a întmplat și în prima zi a festivalului de la Pădurea Bistra.

Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate au depistat cinci persoane care aveau asupra lor droguri de risc și de mare risc în vederea consumului propriu: șase timbre LSD, nouă capsule susceptibile a conține substanțe stupefiante, un comprimat XTC, un gram de amfetamină, trei grame de cannabis, două țigarete cu cannabis și un grinder, au anunțat cei de la IPJ Timiș.

Și polițiștii rutieri au depistat șoferi care au condus sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive la plecarea de la festival.

Șoferi băuți sau drogați

Astfel, după prima seară s-au făcut 12 dosare penale.

„Pe raza localității Ghiroda, s-a desfășurat prima zi a festivalului Codru, unde polițiștii timișoreni au acționat pentru preîntâmpinarea oricărui eveniment negativ. Întrucât mii de persoane au fost prezente încă din prima zi a festivalului, polițiștii rutieri au asigurat fluidizarea traficului și au acționat prevenirea accidentelor rutiere, creșterea gradului de siguranță rutieră, precum și pentru depistarea conducătorilor auto care conduc un vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Astfel, au fost constatate patru infracțiuni privind conducerea unui autoturism sub influența substanțelor psihoactive și trei infracțiuni de deținere de droguri de risc conform Legii 143/2000. Totodată, pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice au fost reținute trei permise de conducere”, au transmis cei de la IPJ Timiș.

Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității şi cei ai Biroului Siguranță Școlară, împreună cu reprezentanți din cadrul Agenției Naționale Antidrog au desfășurat activități informativ-preventive pentru a aduce la cunoștința tinerilor efectele consumului de droguri, insistând totodată pe influența negativă pe care o poate avea un anturaj nepotrivit. Polițiștii continuă acțiunile de acest gen.

În paralel cu acțiunea polițiștilor au acționat și jandarmii. Și aceștia au depistat patru persoane care aveau droguri asupra lor.

Polițiștii și jandarmii continuă acțiunile de acest gen și în următoarele zile ale festivalului Codru.