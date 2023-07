Criză în patria lubeniței din Banat. De ce s-au redus alarmant suprafeţele cultivate la Gottlob FOTO

Cultivatorii de lubeniță de la Gottlob (județul Timiș) se confruntă cu cea mai mare criză din ultimii ani. Prețurile de producție au luat-o razna, e criză de forță de muncă și mulți dintre ei nu au nici piață de desfacere.

În urmă cu aproape zece ani, la Gottlob se cultivau cam 400 de hectare de lubeniță, iar fiecare al zecelea locuitor din comuna aflată la 50 de kilometri de Timișoara cultiva aceste fructe zemoase. Din 2014, „Lubeniţa de Gottlob” a devenit marcă înregistrată la OSIM, iar timișenii și nu numai au început tot mai mult să caute lubenițele, mai cu seamă că intrau pe piață după ce oltenii de la Dăbuleni își terminau marfa.

Lucrurile s-au schimbat în ultimii ani, iar suprafața cultivată a tot scăzut. În 2021, a ajuns deja la 150 de hectare, iar sezonul trecut a a scăzut la 100 de hectare. Vestea proastă este că în acest sezon vorbim de un record negativ: în jur de 80 de hectare de lubeniță.

„Sunt dezamăgit. Scade suprafața cultivată cu lubeniță de la an la an. De la peste 400 de hectare, am ajuns ca anul acesta să avem nici 80. Explicațiile sunt de natură financiară. Nu s-a găsit o formulă ca statul român să-i sprijine. Sper să nu ajungem în situația ca în anii următori să nu mai avem lubeniță. Cred că trebuie sprijiniți producătorii, nu doar declarativ. Să sperăm că și guvernanții, de orice natură, dar și autoritățile județene sau cele din Timișoara, să le acorde tot sprijinul necesar”, a spus Gheorghe Nastor, primarul comunei Gottlob.

„Nu mai găsim oameni cu care să lucrăm”

Cei care au rămas să cultive cantități mari de lubeniță și au avut norocul să semneze contract cu supermarketurile din Timișoara se descurcă. Coco Crețu și familia sa au în jur de șapte hectare cu lubeniță și lucrează cu un cunoscut lanț de magazine, acesta fiind singurul lor furnizor în zona Banatului.

„Foarte puțini mai sunt care produc lubeniță în Gottlob, o mare problemă e lipsa forței de muncă, nu mai găsim oameni cu care să lucrăm. Apoi, costurile ridicate pentru poducerea unui hectare de lubeniță, iar prețurile la vânzare au rămas cam aceleași. S-au scumpit plantele, semințele, îngrășământul, pesticicdele, inscticidele, fungicidele, motorina nu mai discutăm. Noi toată ziua irigăm, folosim motorină pentru motopompe. Costurile s-au ridicat foarte mult. Ne vedem nevoiți să renunțăm fiecare la suprafața de lubeniță cultivată, alegem să lucrăm cu membri familiei”, a declarat Coco Crețu.

Nimeni nu se plânge însă de calitatea frunctului.

„Suntem încântați de produs. Arată foarte bine, iar gustul e excelent. Am avut parte de mult soare și căldură, astfel că lubenița e dulce”, a mai spus Coco Crețu.

„Samsarii profită de problemele producătorilor”

Cristian Cerba este un alt mare producător de lubeniţă în Gottlob. Anul acesta a cultivat aproape zece hectare. Nici el nu se plânge, pentru că livrează marfa pentru alt lanț de magazine din toată regiunea.

„Cei care nu au avut contract cu supermarketuri au avut probleme la desfacere. Nu mai punem costurile de producție, care au crescut enorm. La lubeniță niciodată nu s-au dat subvenții. O altă problemă e forța de muncă. Apoi, samsarii profită de problemele pe care le au producătorii și oferă un preț foarte mic, pe urmă ei revând în piețele din Timișoara cu adaos de 200 la sută. De cinci ani lucrez cu un lanț de magazine, livrăm zilnic și pepene verde și pepene galben. E suficient să lucrăm cu ei, volumele au crescut, s-au extins cu numărul de magazine și livrăm cantități mari. Totul este ambalat, cu transport frig, asta înseamnă un transport civilizat”, a declarat Cristian Cerba.

Lubenița de Gottlob pleacă de pe câmp cu 1,5 lei. În piețe, un kilogram de pepene costă trei lei, iar în supermarketuri, care se bazează pe rulaj, prețurile sunt un pic mai mici cu câțiva bani.

Ce se va întâmpla pe viitor, în condițiile în care an de an scade suprafața de lubeniță, rămâne o temă de meditație pentru producătorii de la Gottlob.