Copiii unei comune din Banat, luați în grija unei asociații de sorginte imperială. Micuții sunt duși la dentist și în tabere la mare

Copiii unei comune din Banat au fost „adoptați” de Asociația Bardeau, condusă de o familie de origine imperială. Micuții sunt îngrijiți de câțiva ani și mai nou, toți sunt duși la dentist la Timișoara.

Georg şi Claudia Bardeau, reprezentanţii Asociaţiei Bardeau, au „adoptat” practic toți copiii din comuna Berliște (aflată la 35 de kilometri de Oravița) din Caraș-Severin. Mai exact, este vorba de copiii care sunt înscriși la școala din localitate, aproximativ o sută.

Cea mai nouă inițiativă a Asociației Bardeau este aducerea celor mici la dentist, la Timișoara.

„I-am adoptat pe toți, nu e exagerat să spunem asta. E o comună săracă, are în componență cinci sate și cel mai apropiat oraș e Oravița. I-am luat sub aripă și pe cei care nu sunt din familii sărace, pentru că voiam să fie împreună, să nu existe discriminare. Ideea de a-i duce la stomatolog a plecat de la cazul unei fete, care, într-o seară a avut dureri mari. La Oravița nu se pot face decât urgențe stomatologice pentru copii. Pentru ea am plătit peste 4.000 de lei, să rezolvăm problema. Așa că am decis să-i aducem pe toți la Timișoara. În fiecare dimineață, de la ora 6, plecă cu microbuzul opt copii”, a declarat Mihaela Barbes, președintele Asociației Bardeau.

Copiii din Beliște sunt aduși la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină din Timișoara. De ei se ocupă studenții coordonați de medicul Bogdan Bâlea.

„E o acțiune care se va întinde pe câteva luni, pentru că mulți copii trebuie să revină, ei trebuie să facă tratamente stomatologice. Sunt copii care nu au fost niciodată la dentist, deja au probleme mari. Unii au nevoie de extracție, alții de plombe și alte lucrări, alții doar de igienizare”, a mai declarat Mihaela Barbes.

Toți copii au fost duși la mare

O altă acțiune îndrăgită a celor de la Asociația Bardeau este cea a excursiilor. De doi ani de zile, micuții din Berliște sunt duși, pe gratis, în vacanță, la Costinești.

„În primul an au venit cu noi 66 de copii, următorul au fost chiar mai mulți. Am plecat cu trenul și am călătorit toată noaptea. Au avut șase nopți de cazare la Costinești și au fost foarte bucuroși. Vom repeta experiența la vară, dar până atunci am demarat și alte excursii. O dată pe lună mergem la o cabană, la Vărădia. Stăm tot weekendul. Vin și profesorii, facem yoga, foc de tabără și diferite activități recreative”, a mai spus Mihaela Barbes.

Centru pentru elevi la Berliște

Implicarea celor de la Asociația Bardeau în viața comunității a început în 2019, având în vedere că Berliște este una dintre locaţiile unde compania Banat Agri Group (parte din Holdingul Bardeau) îşi desfăşoară activitatea.

Atunci a fost inaugurat Centrul Educațional de la Berliște, care se axează pe sprijinirea copiilor în pregătirea școlară. Copiii au posibilitatea, după orele de curs, să participe la activități de dezvoltare personală, de comportament etc., dar ei primesc zilnic și o masă caldă.

„Am pregătit aici patru săli de clasă: un salon de lectură, o sală pentru activităţi didactice, o sală în care avem videoproiector unde copiii vor putea urmări diferite proiecţii, precum şi o sală de joacă. De asemenea, cei mici vor putea beneficia şi de o masă caldă – de la primul fel de mâncare până la desert. Vreau să vă spun că aici toţi suntem la fel, nu vor exista note sau alte criterii de departajare. În ceea ce vă priveşte pe dumneavoastră, părinţii, ne dorim să lăsaţi copiii să vină la centru, să ne ajutaţi cu diferite idei ca, de exemplu, pe ce anume ar trebui să ne focusăm mai mult. Ajutaţi copiii să vină aici, iar împreună să putem face ceva pentru ei, căci dacă nu-i ajutăm, nu ne ajutăm nici pe noi”, spunea Claudia Bardeau, la deschiderea Centrului Educaţional de la Berlişte.

Copiii din Berliște nu sunt uitați nici în perioada sărbătorilor de iarnă, când primesc cadouri.

Între timp, cei de la Asociația Bardeau au achiziționat o casă și urmează să extindă centrul.

Descendenții familiei de Habsburg

Născut în Stiria, Austria, Georg Bardeau s-a mutat acum aproape 20 de ani în Timişoara, unde, din 2002, activează în agricultură şi dezvoltare imobiliară.

Timişoara este pentru el a doua casă.

Georg Bardeau a fost numit Consul onorific al Republicii Austria la Timişoara de către preşedintele federal al Republicii Austria, Alexander Van der Bellen.

Georg Bardeau este fiul contelui Andreas Bardeau, care s-a mutat la Timişoara la începutul anilor 2000 şi a devenit unul dintre cei mai bogaţi fermieri din România. Andreas Bardeau este acum consulul onorific al României în Graz (Austria).

„Soţia mea este stră-strănepoata lui Franz Ferdinand, cel omorât la Sarajevo în 1914. În ceea ce mă priveşte, trebuie să ne întoarcem la perioada Mariei Terezia, stră-străbunicul meu a fost un nepot al ei. Eu, ca austriac, mă simt aici în Timişoara ca acasă. Din toată Transilvania şi Banat, Timişoara este cel mai multicultural oraş. Noi avem teatru german, şcoală în limba germană, iar duminică dimineaţă pot merge la slujba de la Dom, care se ţine în limba germană. Ceea ce îmi place este că în Timişoara numeroase etnii trăiesc în bună colaborare încă de pe vremea Mariei Terezia”, a spus Andreas Bardeau, într-un interviu pentru „Adevărul“.

Grupul de firme deţinute de contele Bardeau îşi desfăşoară activitatea în judeţele Arad, Caraş-Severin şi Timiş, fiind specializate în producţie vegetală (grâu, orzoaică, rapiţă, floarea soarelui, porumb, orez) şi zootehnie (vaci şi oi), comercializare de cereale şi transport, turism, construcţii şi imobiliare. Holdingul Bardeau deţine 15.600 de hectare de teren, are în concesiune 5.900 de hectare şi alte 4.500 de hectare arendate de la proprietari. Contele Bardeau deţine şi suprafeţe importante de pădure.