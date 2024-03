Controverse în jurul unui proiect futurist, la Timișoara. Fostul manej imperial, închis într-un „sarcofag” din sticlă FOTO

Fostul manej imperial, construit în secolul al XVIII-lea, devenit Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara, urmează să fie transformat complet, în urma unui proiectul susținut și finanțat de Ministerul Culturii.

Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara din Parcul Civic urmează să se transforme într-un imobil futurist.

Conform documentației, se va realiza o supraînălțare, se vor realiza pereți laterale de sticlă, două săli de spectacol (sala principală va avea 200 de locuri, iar sala studio, de 100 de locuri), cafenea, restaurant-bistro la etaj. Practic, vechea clădire, cu ziduri cu cărămidă aparentă, va fi ascunsă sub un sarcofag.

TNT a preluat în 2008 fostul manej imperial, construit între 1719-1730, care era singura urmă din fosta cazarmă a Transilvaniei (demolată între 1961 și 1965), și a amenajat o modernă sală de spectacole.

Lucrarea a putut primi toate avizele și autorizațiile pentru că, deși este o clădire care vorbește de istoria Timișoarei, ea nu se afla pe nicio listă de monumente.

„Din punct de vedere al încadrării, această clădire nu este monument istoric. Nu e în zona mea de protecție. Investiția este derulată de Ministerul Culturii pentru dezvoltarea unui spațiu de spectacol. Această clădire a rămas în picioare până la preluarea de către teatru pentru că pe vremea comunismului s-au depozitat pe acolo unele materiale, apoi au făcut o mică sală de sport și a scăpat de demolare. Trebuia să fie și ea demolată odată cu cazarma. Clădirea va rămâne, chiar dacă va fi o construcție modernă. Pe partea de arhitectură, nu e treaba mea să comentez”, a spus Sorin Predescu, directorul Direcției de Cultură din Timișoara.

„Sala 2 a parcurs toate etapele legale”

În 2010, după doar patru luni de lucrări efective, Teatrul Național a inaugurat Sala 2 ca sală de teatru cu o bază funcțională completă, cu cabine pentru actori, cabine de machiaj și coafură, spații destinate primirii publicului. devenind una dintre cele mai performante săli de spectacol din ţară.

Conducerea Naționalului timișorean spune că toate lucrările care se vor face acum sunt perfect legale.

„Vă pot spune însă că Sala 2 a parcurs toate etapele legale, tot ce se întâmplă acolo este absolut legal. Peste tot comunitatea, din perspective legii, și-a spus punctul de vedere. Are avizele comunității de specialitate. Nu se va distruge Sala 2. Pereții vor fi acolo. Teatrul Național consideră că este un proiect corect, binevenit și respectă cerințele pentru care se va face această investiție. Teatrul Național, în cei 18 ani din mandatul meu, a dovedit foarte multă bunăcredință. A respectat comunitatea și a construit pentru comunitate”, a spus Ada Hausvater, directorul Teatrului Național din Timișoara.

Proiectul este susținut și finanțat de Ministerul Culturii, care parte a Programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023, în valoare de aproximativ 30 de miloane de lei.

„Se șterg niște amprente specifice locale”

Societatea civilă nu s-a sesizat în cazul acestui proiect, destul de ciudat de vreme ce în au fost proteste la proiecte care vizau modificări de clădiri istorice mult mai noi. Unii timișoreni sunt nemulțumiți de transformarea acestui spațiu.

„E un acvariu mai mare decât a fost cel din centrul orașului. Nu știu dacă e cel mai potrivit proiect. M-am bucurat când a intrat sala în circuitul teatral, dar nu mă așteptam să găsească o asemenea soluție. Eu l-aș fi păstrat ca o sală de teatru micuț, o sală boutique. Chestia asta de oțel și sticlă, ce să mai spun, sunt oricum decepționat de ce se întâmplă în orașul acesta. Inclusiv Casa Muhle a fost reabilitată și nu s-a adus la stadiul inițial. A ieșit cu totul altceva. Există tot felul de scăpări în legislație, nu a fost pe listă de monument, fiecare poate să facă ce vrea. Dar nouă ne dispar niște repere sub pretextul modernizării. Și nu știu dacă modernizarea asta cu orice preț cât e de benefică. Se șterg niște amprente specifice locale. Nu e nimic de făcut!”, a spus Corneliu Vaida, unul din cunoscuții activiști civici din Timișoara, care a organizat, printre altele, proteste pentru salvarea Casei Muhle.

„Este o firmă care are deja interzis la lucrările Primăriei Timișoara”

Clădirea se află în domeniul public al Statului român și în administrarea Teatrului Naţional din Timişoara, iar Primăria Timișoara nu a prea avut nimic de zis despre proiect. Viceprimarul Ruben Lațcău este sceptic însă cu privire la capacitățile celor care au câștigat licitația, Asocierea TT& Co Solaria Grup-Euras-Atelierul Arhitext.

„Nu ne putem pronunța pe calitatea arhitecturală a acestui proiect. A fost autorizat, avizat, a trecut și prin comisia CTATU, care se exprimă și pe lucruri care țin de estetică. Cred că e nevoie de arhitectură contemporană de calitate în Timișoara. Nu vreau să mă pronunț asupra esteticii acestui proiect. Problema e legată de firma care a câștigat contractul, o firmă care câștigă contracte pe bandă rulantă cu instituțiile publice, fără să aibă capacitate să le execute. Este o firmă care are deja interzis la lucrările Primăriei Timișoara pentru că are certificate negativ. Sunt sceptic că această firmă are capacitatea și voința de a duce lucrarea la bun sfârșit”,a spus Ruben Lațcău.

