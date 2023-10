Alin Nica a scăpat de conflictul de interese. Parchetul General a clasat dosarul președintelui Consiliului Județean Timiș

Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, poate reveni în Consiliul Național de Integritate de unde a fost revocat de Senat, în urma deciziei Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.



Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a fost reclamat la Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru că, în timpul mandatului de primar la Dudeștii Noi, a aprobat construirea unei biserici ortodoxe în localitate. Reclamația vizează un presupus conflict penal, de aceea, nefiind de competența ANI, plângerea a fost redirecționată către Parchet sub forma unei sesizări.

„Acuzația de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane înseamnă că, din calitatea de primar ortodox, am fost de acord să se ridice în localitate un lăcaș de cult ortodox. Desigur că situația este absurdă, dar înțeleg că ANI trebuie să își facă datoria și să ia în considerare orice reclamație, chiar și una neîntemeiată... Înainte să fiu ales președinte al Consiliului Județean Timiș, am ieșit din Consiliul Parohial, însă în declarația de interese s-a strecurat o eroare și nu am șters această titulatură. Am greșit când am dat copy-paste în document, acesta este falsul în declarații sesizat la Parchet. Din păcate, încă rezistă în administrație și în politică astfel de metode demne de Securitatea anilor '90. Dar nu am nicio temere, nici legal, nici din punct de vedere al reputației publice deoarece știu că cetățenii sunt mai informați și mai deștepți decât cred cei care fabrică astfel de mizerii”, spunea Alin Nica.

Președintele CJ Timiș a scăpat de dosarul penal pentru conflict de interese la Agenția Națională de Integritate, acesta fiind închis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Alin Nica (PNL) va cere revenirea pe funcția de pe care a fost demis din Consiliul Național de Integritate. De asemenea, îi acuză pe parlamentarii Alfred Simonis (PSD) și Raoul Trifan (USR), că au orchestrat în jurul unui dosar politic.

„În 12 septembrie 2023, coaliția PSD-USR a votat în Senat revocarea mea din Consiliul Național de Integritate, fără niciun temei legal, la solicitarea parlamentarilor Alfred Simonis (PSD) și Raoul Trifan (USR). Revocarea mea a fost orchestrată în jurul unui dosar fabricat politic, dosar asupra căruia procurorii s-au pronunțat săptămâna trecută și l-au clasat. Așa cum am explicat și în septembrie, mecanismul e simplu: o persoană plătită reclamă diverse spețe, procurorii sunt obligați să cerceteze, timp în care oponenții politici intoxică spațiul public cu minciuni ascunse în spatele unor așa-zise declarații politice”, a declarat Alin Nica.

Președintele PNL Timiș cere demisia lui Alfred Simonis și Raoul Trifan. Iar odată revenit la Consiliul de Integritate, Alin Nica dorește să schimbe modul de lucru al entității, în așa fel încât ANI să nu mai poată fi folosită pe post de organizație ”sperietoare”, pe baza unor comunicate de presă emise. „Politicieni rău intenționați au învățat să folosească breșele existente în modul de funcționare al ANI pentru a otrăvi opinia publică și pentru a termina cariere politice și administrative... Ce pot face eu, ca o persoană trecută prin mocirla aruncată de ei este să atrag atenția și să cer oprirea practicii existente la nivel de ANI prin care sunt trimise comunicate de presă verdict. Repet cifrele: nouă din zece persoane menționate în astfel de comunicate sunt nevinovate”, a mai declarat Nica.