Revelațiile unor unguri în România. „Până la urmă, m-am înșelat în privința Transilvaniei și a lor”

Zsolt și Daniel sunt doi tineri din Ungaria care au vizitat pe rând România și au vorbit despre surprizele pe care le-au avut în momentul în care au ajuns să cunoască români și chiar să-și facă prieteni.

Într-o perioadă în care ideile preconcepute care pot duce la ură între români și unguri sunt exacerbate de politicieni și de ultrași, există încă oameni maturi care nu se lasă influențați și care spun nu xenofobiei. În timp ce ultrașii care pretind că sunt patrioți și că iubesc România se dau în spectacol în Andorra, unde îi înjură pe unguri și se bat între ei ca animalele, în văzul întregii Europe, există unguri care vin în România cu plăcere, deschiși să vadă și să cunoască cât mai multe despre noi, fără nicio urmă de resentiment.

Zsolt, un tânăr ungur, a vizitat România acum doi ani și s-a arătat încântat de ceea ce a văzut. „Adevărul” a mai relatat povestea vizitei sale în România. El a recunoscut că înainte de a veni în România i s-a recomandat de către mai multe cunoştinţe „să se gândească de două ori înainte” şi i s-a spus că va fi înjurat şi tratat urât pentru simplul fapt că ungur. Doar că, din contră, el spune că s-a simţit foarte bine în România şi că şi-a făcut prieteni.

Încântat de „Zilele maghiarilor” din Timișoara, dar și de români

„Am intrat în ţară undeva aproape de Timişoara şi am petrecut câteva zile la Deszo şi la Janos, doi prieteni maghiari care locuiesc acolo. Când m-am întors din Cluj am trecut din nou pe acolo şi am prins două zile din Zilele maghiare din Timişoara. Acolo venit foarte multă lume şi nu numai maghiari, ci şi români. A fost o atmosferă plăcută, total diferită de ce mi s-a spus că mă aşteaptă”, povestea el.

În Timişoara i-a cunoscut şi pe George şi Laura, doi tineri români cu care s-a împrietenit. „Timişoara e un oraş frumos, are arhitectură foarte asemănătoare cu oraşele de la noi din Ungaria. Şi oamenii seamănă, iar în Timişoara sunt foarte mulţi maghiari. Dar aş vorbi în primul rând despre românii pe care i-am cunoscut. Oameni serioşi, simpatici şi foarte de treabă. Prin Ungaria se mai vorbeşte de Transilvania mare care include şi Timişoara şi care ar fi fost maghiară, dar înţeleg că şi în România se discută acest subiect. Ei bine, habar nu am a cui a fost Transilvania, dar ştiu că m-am înşelat în privinţa românilor. Majoritatea sunt oameni de treabă”, a explicat el.

Din Timişoara, tânărul s-a dus la Cluj. Şi aici a fost impresionat de oraş şi de oameni şi a cunoscut câţiva români cu care s-a împrietenit. „În Cluj am fost la Andreea, o tânără maghiară care locuieşte într-un cartier sus pe un deal, într-o zonă superbă a oraşului. De fapt, oraşul Cluj e superb, e înconjurat de dealuri şi de munţi, iar clădirile din zona centrală te duc cu gândul la Budapesta şi Viena. Aici i-am cunoscut pe Mihai şi Cristian, doi români simpatici. Cristian e soţul Andreei şi am putut să văd cu ochii mei că ungurii şi românii pot să aibă familii frumoase şi să se înţeleagă exemplar”, a completat el.

Cazul lui Daniel

În aceeași situație a fost și Daniel, un tânăr ungur care a vizitat România anul trecut. Tânărul s-a arătat impresionat de ce a văzut în România şi a recunoscut că avea o imagine proastă iniţial.

„Când eram mai puşti mi se tot spunea că România şi Rusia sunt ultimele ţări în care să te duci, că oamenii sunt răi şi că ne urăsc pe noi. Ei bine, pot spune cu mâna pe inimă că m-am înşelat în privinţa lor. De fapt, românii sunt oameni ca şi noi cei din Ungaria, probabil că nici mai buni şi nici mai răi. Sunt oameni pur şi simplu. Am întâlnit în România oameni cu suflet frumos, săritori, care nu ne-au privit urât pentru că suntem maghiari”, a spus el.

Maghiarul a mărturisit că şi-a schimbat şi impresia faţă de felul în care românii îi privesc pe maghiari. „Îmi spunea cineva că oraşele din Ardeal care au fost odinioară ale Ungariei au fost distruse de comuniştii români, că nu mai găseşti nimic frumos şi că au dărâmat clădirile care duceau cu gândul la Ungaria. Nu e însă aşa. M-am convins de asta în Cluj şi în Oradea oraşe care seamănă bine cu cele ungureşti, la fel ca şi Timişoara. Până la urmă, pot spune că m-am înşelat şi în privinţa Ardealului, la fel cum m-am înşelat în privinţa României, în totalitate. Aş merge mai departe şi aş spune că Clujul sau Oradea rivalizează cu orice oraş din centrul Europei, din Polonia, Slovacia, Ungaria sau Cehia”, a mai afirmat el.

Câteva luni mai târziu, el a revenit în România, de această dată în Târgu Mureș și București. „Târgu Mureș e drăguț, București are un centru istoric minunat. Vreau să fac și un tur al Transilvaniei, să văd cât mai mult.”