Gerul creează probleme la Priza de apă din județul Mureș. Intervenții de urgență ale autorităților

Intervenții de urgență au loc la Priza de apă Gurghiu, din județul Mureș, după ce temperaturile scăzute au afectat sistemul de captare a apei brute. Alimentarea cu apă a populației nu este sistată, dau asigurări autoritățile.

„În cursul dimineții de 20 ianuarie 2026, pe fondul temperaturilor scăzute, la priza de apă de la Barajul Gurghiu s-au format pod de gheață, zai și depuneri de năboi, care au afectat funcționarea sistemului de captare a apei brute”, se arată într-un comunicat al Administrației Naționale „Apele Române”.

Pentru a preveni riscul întreruperii alimentării cu apă, echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureș – Sistemul Hidrotehnic Reghin au intervenit încă de la primele ore ale dimineții, atât mecanizat, cât și manual, pentru spargerea și îndepărtarea gheții. Autoritățile precizează că intervențiile se desfășoară inclusiv cu utilaje grele, în zona camerei de încărcare și în fața prizei de apă a barajului Gurghiu.

Debitului de apă este suplimentat cu ajutorul a două motopompe de mare capacitate. „Două motopompe de mare capacitate suplimentează debitul și asigură continuitatea alimentării cu apă”, scriu autoritățile. Una dintre acestea, cu un debit de 500 mc/h, este pusă la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș și captează apa din amonte, iar cea de-a doua, de 690 mc/h, aparține Administrației Bazinale de Apă Mureș și captează apa din aval de baraj.

Totodată, autoritățile anunță că un excavator cu braț lung se află în deplasare către zona prizei de apă, urmând să intervină pentru curățarea zonei și limitarea pătrunderii năboiului.

„Administrația Națională «Apele Române», împreună cu partenerii instituționali, monitorizează permanent situația și va informa publicul cu privire la evoluția acesteia”, se mai arată în comunicat.