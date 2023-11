Pădure plină de gunoaie din Rânca, transformată în traseu montan FOTO

O pădure plină de gunoaie din zona montană Rânca care a fost curățită de mai mulți voluntari și aici va fi amenajat un traseu turistic.

Dana Oniga spune că traseul este deosebit de frumos și poate fi parcurs de oricine, deoarece nivelul de dificultate este ușor. În plus, turiști vor avea șansa să se întâlnească cu diferite animale, cum ar fi vulpi sau veverițe. În perioada următoare va începe amplasarea indicatoarelor pentru a marca acest traseu.

„Ne-am gândit să scoatem această zonă din anonimat și paragină. Ne dorim să facem un traseu de agrement, pentru că va fi ușor de parcurs pe curbă de nivel. Va lega parcul de aventură de la intrare cu partea de centru a zonei Rânca. Poate să fie o alternativă la a nu mai merge pe stradă și printre mașini și ATV-uri, deoarece nu sunt nici trotuare“, a menționat Dana Oniga, voluntar și instructor de schi.



Plăcuțe cu animale și păsări

Traseul se parcurge în aproximativ o oră și este destinat oricărei persoane. „Mai avem de curățat un loc și probabil că asta se va întâmpla în primăvară“, a mai precizat Dana Oniga.

Cei care vor parcurge acest traseu au ocaiză să vadă o serie de animale sau păsări

Amenajarea va consta în marcarea traseului. Dana Oniga spune că vizitatorii vor avea ocazia să vadă animale sau păsări: „Împreună cu băieții de la Salvamont vom dori să marcăm și alături de voluntari. Ne gândim să realizăm plăcuțe din lemn cu speciile de plante specifice păduri, fauna. Cei care vor parcurge acest traseu au ocazia să vadă veverițe, păsări, vulpi. Totul va fi gratuit“.

„Nici acum nu îmi vine să cred că am reușit să ridicăm gunoaiele“

Pădurea a fost plină de gunoaie, dar Dana Oniga și mai mulți voluntari au reușit să o curețe. „Acolo au stat cei care au exploatat pădurea și am găsit saltele, tone de pet-uri și alte deșeuri de acest fel. Nici acum nu îmi vine să cred că am reușit să ridicăm gunoaiele. De asemenea, tot în pădure am găsit deșeuri aruncate de cei care au construit cabane sau cei care au venit să culeagă ciuperci și afine și s-au adăpostit la cabana ocolului silvic și în fiecare an lasă un dezastru în urma lor“, a mai precizat Dana Oniga.