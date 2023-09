Medicină ca-n Evul Mediu la spitalul unde o gravidă în travaliu a fost operată de hernie: fără apă caldă în sala de operații

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a fost amendat de Direcția de Sănătate Publică (DSP) cu 25.000 de lei pentru lipsa apei calde, inclusiv în cadrul sălilor de operații.

Sesizarea a fost făcută de către medicul Claudiu Soare, șeful Secției de Chirurgie din cadrul spitalului din Târgu Jiu, care se află în conflict cu conducerea unității medicale, în urma scandalului declanșat de cazul unei paciente operate de hernie, care era și gravidă, însă pacienta nu știa, iar cadrele medicale nu și-au dat seama, pentru că nu i-au făcut o banală ecografie.

„Dacă nu este mizerie în spital datorită șantierului veșnic și extrem de dezorganizat, poate ne spune conducerea cum se poate face curățenie in lipsa permanentă a apei calde și foarte frecvent a apei reci (de cele mai multe ori fără presiune). Vorbim de anul 2023 și in același timp despre lipsa apei….. Aceste lucruri au fost consemnate de mai multe ori de către reprezentanții DSP veniți in vizita de prietenie“, a spus medicul chirurg într-o postare pe Facebook.

Narcis Stoian, directorul DSP Gorj, a spus că s-a efectuat un control și că s-a aplicat o amendă pentru lipsa apei calde și cu termen de remediere a deficienței: „Din câte știu, problema apei calde a fost remediată. A fost o situație temporară în urma unei defecțiuni“.

Medicii consideră că nu au greșit

Medicul chirurg Claudiu Soare, care este și consilier județean PNL, a făcut o serie de acuzații la adresa conducerii spitalului după ce s-a dispus o anchetă internă în cazul pacientei gravide și a fost sesizat Colegiul Medicilor din România. Medicii au descoperit abia pe masa de operația că femeie cu eventrație era și gravidă, astfel că a fost chemat de urgență medicul ginecolog și s-a efectuat operația de cezariană. Totul s-a terminat cu bine, iar femeia și copilul au plecat acasă.

Medicii de la secția de Chirurgie consideră că nu au greșit cu nimic și au trimis o notificare conducerii spitalului că renunță la gărzi de la 1 septembrie, deși nu a fost efectuată nici măcar o ecografie în cazul pacientei.