Îmbrânceală într-o primărie din Gorj între un angajat și un cetățean. Primar: „Funcționarul e în concediu de odihnă“

Un cetățean, de 44 de ani, din Gorj a sesizat poliția cu privire la faptul că a fost agresat de către un alt bărbat, funcționar public în cadrul Primăriei Bumbești Jiu.

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul, în timp ce se afla în sediul primăriei, ar fi fost împins de către funcționarul public, în urma unui conflict spontan. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă“, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliției al Județului Gorj.

Cosmin Beregan susține că a fost agresat în incinta Primăriei Bumbești Jiu: „Oare este normal ca la Primăria Bumbesti-Jiu să se pună pumnul în piept cetățenilor orașului , care le fac observații. Mă întreb de unde s-a luat obiceiul acesta. Azi (n.r. - 24 octombrie) mi-a fost pus pumnul in piept în sediul Primăriei Bumbești-Jiu, de către unul dintre subalternii primarului orașului, în momentul în care am cerut explicații!“, este mesajul transmis de Cosmin Beregan pe Facebook.

Poliția a cerut imagini de pe camere video

Primarul localității Bumbești Jiu, Constantin Bobaru, a spus că polițiștii i-au cerut să pună la dispoziție imaginile surprinse de camerele video de supraveghere video.

„Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că la ora la care a fost presupusul incident eu eram pe șantier. Am primit de la poliția orașului o solicitare ca urmare a unei plângeri făcute de un cetățean că s-ar fi întâmplat și să le punem la dispoziție imagini de acolo. Lăsăm organele de cercetare penală să își facă treaba. Nu am fost martor și nici din timpul cercetării nu pot să dau detalii. Nu am vorbit cu funcționarul respectiv pentru că astăzi este în concediu de odihnă. Probabil că va fi și o cercetare administrativă. Dacă vor exista indicii cu privire la conturarea unei fapte, se va face și o cercetare administrativă“, a precizat Bobaru.