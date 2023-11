Fosta stripteuză se apără: „Italianul a procedat la fel și cu altă româncă. Vrea numai tinere“

Simona Daniela Filip, fostă Mărgăian (35 de ani), fostă stripteuză în Italia care a fost condamnată la o pedeapsă de cinci ani de executare pentru că a înșelat un bătrân italian cu aproximativ 700.000 de euro, a reacționat și se consideră în continuare nevinovată.

Aceasta a fost condamnată de Tribunalul Gorj la o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu executare, pentru că a înșelat un bătrân septuagenar italian, căruia îi promisese că se va căsători cu el și vor avea copii. Sentința nu este definitivă și urmează să fie contestată, iar procesul se va muta la Curtea de Apel Craiova.

Tânăra susține că italianul a fost insistent și se prezenta ca un om de afaceri generos. „Este absolut nedrept să fiu condamnată, chiar dacă doar de o primă instanță din Târgu-Jiu, fără să obțin administrarea unor probe esențiale, precum martori cheie, respinși fără nici o justificare. Nu înțeleg cum nu s-a ținut cont de lucruri evidente, precum că reclamantul este cel care a fost extrem de insistent față de mine, oferindu-mi absolut tot ce pretinde acum înapoi, doar ca să nu îl părăsesc. El mi-a cerut să renunț la prieteni, serviciu, locuință, că el va fi sprijinul meu și îmi oferă tot ce are! Nu s-a ținut cont că acest italian a procedat, înainte să mă cunoască pe mine, la fel și cu altă fată din România, căreia i-a dat apartamentul său din Milano, pentru ca apoi să o dea în judecată să il ia înapoi, probabil după ce l-a părăsit! Nu înțeleg de ce s-a refuzat să fie audiată această fată ca să se vadă adevărul, că acest italian este cel care manipulează! Nu înțeleg cum instanța îl vede ca pe un naiv, îndrăgostit și păcălit, pe un bărbat matur, om de afaceri care se recomandă bogat și generos și care dorea să aibă partenere de 20-30 de ani, cărora le dădea lucruri cadou, pe care apoi le cerea înapoi prin reclamații civile și penale!", potrivit pandurul.ro.

„Mi-a pretins să-i dau, ca să mă <ierte> nu mai puțin de 2 milioane de euro“

Gorjeanca mai spune că italianul i-ar fi cerut două milioane de euro în schimbul renunțării la acțiunea în justiție.

„S-a ținut cont doar de pretențiile și declarațiile, schimbate de cel puțin trei ori, ale acestui italian care se pretinde victimă sentimentală. El vrea toate cadourile înapoi, asta după ce el însuși spune ca s-a bucurat peste 3 ani de relația cu mine și înainte de asta cu cealaltă fată, ca apoi să ne reclame că l-am fi amăgit, doar atunci când nu am mai vrut să mai avem de a face cu el, pretenții ridicole pe care justiția din Italia nici măcar nu le-a luat in considerare! Nu înțeleg cum poate pretinde acest om că l-am făcut să piardă un apartament, când el l-a făcut cadou, încă înainte de a mă cunoaște, unei alte fete din România! Nu înțeleg cum pot fi condamnată pentru cheltuieli din Dubai fără să fie audiată persoana care cunoaște aceste lucruri!“, spune românca.

Ea se plânge că a fost țintită pentru condamnare.

„Pe parcursul procesului am fost atenționată că se urmărește condamnarea mea cu orice preț, mai ales că la Târgu-Jiu, italianul are un sprijin din partea mai multor persoane interesate să îmi ia banii. Italianul mi-a pretins să-i dau, ca să mă "ierte" nu mai puțin de 2 milioane de euro, a calculat dobânzi și penalități la cadourile date, chiar și la parfumuri, cosmetice, haine , ajungând la sume aberante! I-am refuzat pretențiile și am ajuns să fiu condamnată la 5 ani de închisoare! Am încredere și speranță în dreptate și voi merge mai departe, voi cere și voi aduce probe că nu am înșelat pe nimeni“, mai spune românca.

I-a spus italianului că va deschide un salon de coafură în Dubai

„În perioada mai 2015-septembrie 2017, folosindu-se de sentimentele de dragoste şi pasiune dezvoltate de cetăţeanului italian Francesco Thiela Albero, în vârstă de 71 de ani la debutul relaţiei, pe baza unor promisiuni ferme şi repetate de stabilire a unor relaţii stabile specifice vieţii de cuplu, de întemeiere a unei familii, naşterea unor copii şi realizarea unor oportunităţi în afaceri, respectiv de deschidere a unui salon de coafură mai întâi în Dubai, apoi în Bucureşti-România, cu complicitatea altor persoane, suspecte în cauză, în mod repetat, a indus în eroare pe cetăţeanul italian, parte civilă în cauză, deposedându-l de suma totală de 780.000 de euro”, au transmis procurori în anul 2019 când a fost reținută pentru 24 de ore.

Cei doi s-au cunoscut într-un bar de striptease din Milano (Italia), acolo unde gorjeanca lucra. Italianul era văduv de mai mulţi ani şi se ocupa de distribuţia băuturilor alcoolice. Aceasta era afacerea lui, cu care se ocupa de ani de zile.

„Aprovizionam şi atunci, şi acum barurile din Milano cu băuturi şi aşa am cunoscut-o în acel club. Îmi spunea că vom avea două fetiţe pe care le vom creşte împreună, dar la scurt timp au început să apară tot felul de probleme în privinţa stării de sănătate, a ei şi a părinţilor. Cred că toate spitalele din Gorj nu au tratat atâtea boli câte diagnostice mi-a spus ea mie. Era în ţară şi îmi spunea de una, de alta, iar eu am fost mereu de acord să o ajut“, a povestit italianul.

Acesta a fost convins chiar să-și vândă apartamentul din Milano și să-i dea banii româncei.

„Totul a fost bine până când a zis să vindem apartamentul meu din Milano, să ne luăm o locuinţă mai mică şi să ne mutăm temporar acolo, pentru ca apoi să ne punem de acord unde ne vom muta împreună. Când am fost la notar pentru a perfecta actele de vânzare, ea a trecut un cont bancar care îi aparţinea. Apartamentul a fost vândut, iar banii au ajuns în contul ei. Din acea zi nu am mai văzut-o, nu am mai auzit-o, parcă a încetat să existe”, a relatat italianul.