Cristiana Oprea, prima româncă pilot în campionatele europene și mondiale de raliu: „M-am lovit de multe stereotipuri”

Cristiana Oprea (31 de ani) este prima româncă pilot care a concurat în Campionatul Mondial de Raliuri și în Campionatul European de Raliuri FIA ERC (în afara țării). De asemenea, în iulie 2018, ea și copilotul Diana Hațegan au devenit singurul echipaj feminin românesc din ultimii 50 de ani care a participat la un raliu în afara țării.

„Nu visam să fac asta de când eram mică. Am terminat un liceul la profilul matematică-informatică. Am susținut examen la Facultatea de Arhitectură, după care am intrat la Urbanism. Al doilea an am dat din nou examen la Arhitectură și am picat prima sub linie, dar s-au retras câțiva și așa am reușit să fie admisă. În anul 2014 am terminat cu Urbanismul cu cea mai mare medie și credeam că totul este clar aranjat în fața mea, pentru că am muncit mult ca să termin ambele facultăți“, își începe Cristiana povestea în fața tinerilor liceeni din Târgu Jiu, fiind invitată să le vorbească în cadrul evenimentelor „Târgu Jiu, capitală a tineretului“ în anul 2023.

A absolvit Urbanismul cu media maximă

Cristiana a absolvit facultatea de arhitectură, dar nu a profesat vreodată în acest domeniu, deoarece a fost atrasă de automobilism și momentul decisiv care a contat atunci când a început să meargă pe acest drum a fost când a fost invitată la un raliu pe Transalpina, în zona Rânca.

„Am ajuns să fac automobilism pentru că eram curioasă. Am simțit că nu o să-mi găsesc satisfacția muncii mele imediat, așa că am căutat ceva care să mă facă să simt că mi-am găsit calea. În 2013 am fost invitată copilot la etapa de viteză în costă de la Rânca. Am fost îmbrăcată în combinezon și am făcut câteva poze care mi-au plăcut foarte mult, deși habar nu aveam ce urmează să fac, dar nu mi-a fost frică“, a povestit Cristiana, care avea permis de la vârsta de 18 ani. A făcut, apoi, un curs de pilotaj și a ajuns să fie PR la Federația de Automobilism.

În anul 2015 a fost copilot pentru prima dată la un raliu. „Ca să înțeleg ce este raliul trebuia să înțeleg ce înseamnă, așa că am acceptat provocarea de a fi copilot și pur și simplu m-am îndrăgostit de acest sport și am crezut că pot schimba lumea în bine. Aptitudinile se învață și nu cred că poate cineva să facă ceva perfect de la început. De aceea spun că primul pas este cel mai ușor“, a spus Cristiana Oprea.

Discriminată de profesorii de la „Mincu“ și de colegi

A început să concureze la raliu pe o Dacia Logan. „Era cea mai ieftină și accesibilă mașină de raliu. Era la stadiul de hobby și toți banii pe care-i strângeam din grafică și web design îi băgam în această pasiune. În primăvara lui 2016 mi-am cumpărat un Sandero second hand, lovit și adus din Franța și a urmat primul meu sezon complet în Campionatul Național de Raliu. Am ales varianta ta asta pentru că era mai ieftin să dețin o Dacie de curse, decât să o închiriez. La început m-a ajutat și mama“, relatează Cristiana.

Ea mărturisește că s-a confruntat de multe ori cu situații de discriminare din punct de vedere sexist: „«De ce nu ți-ai ales un subiect de fete», m-au întrebat profesorii de la Mincu», la licență, care au vrut să mă pice. Eu îmi alesesem ca temă un subiect de drumuri și poduri. M-a întrebat chiar și șefa Comisiei de nu mi-am ales un subiect de fete. Norocul meu fost că în comisie erau și profesori străini, care m-au super lăudat, iar unul dintre ei mi-a oferit un job în Irlanda, la un biroul de arhitectură. Ei mi-au dat 10, iar românii mi-au dat 6 și așa a ieșit media 8. Să nu lăsați descurajați de sistem, pentru că o să întâlniți și profesori de acest fel“, le-a transmis Cristiana tinerilor din Târgu Jiu.

Citește și: Simone Tempestini a câștigat Raliul Maramureșului și începe lupta pentru titlul cu numărul 8

Tânăra s-a confruntat cu numeroase discriminări în social media, dar și în cursele la care participă: „M-am lovit de multe stereotipuri și în media, și din partea colegilor mei din motorsport. (...) Au fost multe chestii rele care s-au scris, printre care că sunt frustrată că nu sunt bărbat. Toți cei care spun lucruri urâte despre alți toate acestea denotă ce fel de persoană sunt ei, și nu spun nimic despre voi și munca voastră. Și societatea noastră este destul de patriarhală și ne luptăm mult cu niște stereotipuri și atitudini sexiste, nu penalizăm derapajele când se întâmplă și toate derapajele se amplifică. Mulți ani am fost excepția și e normal să atrag frustrare, invidie și toată atenția. Motorsportul internațional este mai obișnuit cu femeile în acest sport, pentru că femeile au fost încurajate să participe“.

Aceasta recunoaște că lucrează cu un psiholog sportiv pe partea de mind set, despre gestionarea temerilor, dar dar și a „hate-ului“ de pe social media.

De anul trecut, Cristiana nu mai concurează în campionatul național de raliu.

„Am înțeles că în sport cel mai des pierzi“

Pilotul de raliu spune că eșecurile sunt cele mai importante în sport deoarece din acestea se pot învăța multe: „Eu a trebuit să-mi redefinesc ce înseamnă succesul în raliu. În facultate îmi era ușor, pentru că eram pasionată să iau note mari și credeam că o să mă descurc foarte bine și la raliu, dar nu a fost chiar așa lu a trebuit să o iau de la zero. Am înțeles că în sport cel mai des pierzi. Acele eșecuri sunt poate cele mai valoroase din parcursul vostru. Din greșeli înveți ce să faci diferit mai târziu ca să poți câștiga. (...) De-a lungul carierei am avut o grămadă de momente. În anul 2018, am fost primul echipaj feminin românesc care a fost în afara țării în ultimii 50 de ani. În 2019, am fost prima româncă pilot la o etapă de European, în afara țării. Anul trecut, am fost prima română pilot care a fost în Campionatul Mondial de Raliu“, s-a destăinuit Cristiana.

Aceasta a trecut și prin momente dificile și a vrut să renunțe. „În 2018 am avut singurul abandon. Ne-am răsturnat la viteză mică și mi-a fost frică să revin la volan. Am stat cam patru ore în soare după ce am reparat mașina, ca să pot să mai am curaj ca să mai calc în mașina și voiam să mă las“.

„Mașina se duce unde se duce privirea“

Cristiana a descris și ce senzația are atunci când pilotează: „Adrenalina este mai ales la începutul carierei, pentru că altfel trebuie să ai sânge rece, să fii absolut concentrat deoarece trebuie luate decizii foarte repede. Atunci când merg cu 170 de km/oră printr-un drum îngust și printre copaci, eu nu am emoții. Aud exact ce mi se dictează, știu exact ce urmează, mă concentreze exact pe punctul exact de pe asfalt pe care vreau să frânez“.

Pilotul de raliu le-a transmis și un sfat prețios tinerilor liceeni: „Mașina se duce unde se duce privirea. Este un sfat pe care vi-l dau atunci când veți fi șoferi. Trebuie să vă uitați cât mai departe, acolo unde vreți să ajungă mașina, nu în botul mașinii, asta este o prostie și un mit. Trebuie să vă uitați cât mai departe“.

Cristiana participa la Opel Cup, singurul Campionat de raliu pentru mașini electrice. „Sunt mașini identice din punct de vedere tehnic și sunt etape în Germania, Franța, Austria și Elveția. Din România mai este un echipaj masculin care participă. Este un alt tip de pilotaj și trebuie să anticipezi altfel virajele“, a povestit Cristiana.

Momentul Colectiv a marcat-o profund, pentru că trebuia să se afle în sală, deoarece unul dintre componenții trupei rock a fost profesorul său de la facultate: „Este un moment pe care îl port cu recunoștință și am versurile de la „Goodbye to gravity“ - «We're not numbers we're free, we're so alive (so alive)/ Cause the day we give in is the day we die» - pe mașina mea de curse și sunt în memoria lui Mihai Alexandru, care mi-a fost și profesor. Este felul meu de a le păstra memoria vie. Este parte din povestea mea“.