Copil omorât de mașina condusă de fratele său. Primar: „A fost trimisă o ambulanță fără medic“

Un băieţel de un an şi patru luni din judeţul Gorj a murit după ce a fost lovit cu maşina de fratele său, în mod accidental. Accidentul a avut loc în urmă cu peste o săptămână, dar primarul comunei unde s-a petrecut accidentul susține că băiețelul putea fi salvat.

Accidentul a avut loc în data de 11 august 2023. Poliţiştii din Motru au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, de către un bărbat de 36 de ani, din comuna Slivileşti, despre faptul că un copil este inconştient.

Potrivit polițiștilor, un tânăr de 18 ani, din comuna Slivileşti, în timp ce se afla în curtea locuinţei de domiciliu, ar fi manevrat autoturismul familiei, moment în care nu l-ar fi observat pe fratele său de 1 an şi 4 luni şi l-ar fi lovit accidental.

„Echipajul medical ajuns la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă din păcate a fost declarat decesul copilului. În cauză, poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții Poliției Gorj.

Primarul localităţii Slivileşti, Sorin Bucurescu, susține că echipajul ambulanţei care a venit din municipiul Motru avea doar o asistentă şi şofer, iar copilul era în stare gravă. El spune că a sunat personal la 112 pentru a solicita o ambulanţă cu medic şi cu dotări pentru a salva viaţa micuţului, dar i s-a răspuns că nu este niciun medic pe tură.

„S-a accidentat în curte, a fost solicitată ambulanța, a venit una de la Motru cu asistenta și șoferul. Copilul era în stare foarte gravă și nu știu cât îl puteau ajuta ei. Am sunat personal la 112 și după ce m-au luat că redirecționează la poliție deși veniseră 3 mașini, mi-au spus ca apelul este înregistrat. Foarte bine că se întâmplă, asta că este dovada că am solicitat o ambulanță mai dotată și cu medic și mi s-a spus ca nu am niciun medic pe tură. Incredibil să nu ai medic de serviciu la ambulanță. Copilul a murit la aparatele din ambulanța cu minimă dotare din Motru", a povestit Sorin Bucurescu pentru publicația Pandurul.

Manevre de resuscitare timp de 50 de minute

Reprezentanţii SAJ Gorj au transmis, pentru aceeași publicație, că nu s-au furnizat suficiente informații și că ambulanța era dotată corespunzător.

„În data de 11-08-2023, ora 20.13, s-a solicitat pe numărul unic de urgență 112, ambulanța pentru un copil inconștient, în comuna Slivilești. Apelantul nu a dat suficiente relații despre caz și nu a răspuns la întrebările puse de dispecer. La ora 20.14 a fost direcționat cel mai apropiat și competent echipaj B2, acesta fiind în substația Motru. Echipajul ajuns la locul solicitării a găsit un copil de 1 an și patru luni în stop cardio-respirator cu hemoragie la nivelul cavității bucale. Aparținătorii nu au relatat asistentului de pe ambulanță motivul pentru care copilul se află în acea stare. S-au început manevrele de resuscitare cardio-respiratorie (50 minute), care au fost fără rezultat“, specifică SAJ Gorj.