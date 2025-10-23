Leo Messi îmbătrânește la Inter Milano. Starul argentinian și-a prelungit contractul până în 2028

Lionel Messi (38 de ani) și-a prelungit contractul cu echipa americană de fotbal Inter Miami. Acordul dintre argentinian și clubul deținut de englezul David Beckham este oficial: Leo va juca în MLS până la 41 de ani și se pregătește să bată noi recorduri.

Lacrimile de pe stadionul „Monumental”, de la finalul meciului Argentina-Venezuela, i-au îngrijorat pe fanii săi, care s-a întrebat dacă nu cumva a fost un rămas bun nu doar pentru fanii argentinieni, ci pentru întreaga lume a fotbalului.

Leo Messi le-a răspuns tuturor astăzi cu o semnătură, prelungindu-și contractul cu Inter Miami până în 2028.

Messi nu are nicio intenție să renunțe. În puțin peste doi ani în Florida, Messi a marcat 71 de goluri în 82 de meciuri.