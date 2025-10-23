Scaune furate de la terasele din Spania, vândute în România. Manevra prin care s-au „evaporat” peste 1.100 de bucăți

Poliția Națională a Spaniei a anunțat miercuri că a arestat șapte persoane suspectate de furtul a peste 1.100 de scaune din terasele restaurantelor și barurilor din Madrid și dintr-o altă localitate apropiată, în doar două luni, potrivit AP și The Independent.

Grupul, format din șase bărbați și o femeie, acționa noaptea. Cei șapte hoți au furat scaunele din 18 localuri diferite din Madrid și Talavera de la Reina, un oraș mai mic situat la sud-vest de capitală, în august și septembrie.

Valoarea estimată a bunurilor furate se ridică la aproximativ 60.000 de euro (69.000 de dolari), a precizat Poliția Națională a Spaniei.

Scaunele au ajuns și în România

Suspecții, care sunt acuzați de furt și apartenență la o organizație criminală, au revândut scaunele în Spania, dar și în Maroc și România, a mai precizat poliția.

În Spania, multe restaurante și baruri lasă mesele și scaunele, care sunt de obicei din metal sau plastic dur, în aer liber pe timpul nopții.

Scaunele sunt de obicei stivuite și legate cu lanțuri.

Amintim că autoritățile române și spaniole au desfășurat, recent, percheziții la locuințele mai multor persoane din orașul Ţăndărei (Ialomiţa), într-un dosar în care se fac cercetări pentru grup infracțional organizat, furt sau tâlhărie. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui Ordin European de Anchetă, la solicitarea autorităților judiciare din Regatul Spaniei - Tribunalul nr. 3 Benidorm, care a derulat cercetări într-o cauză vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită din cetățeni români, cu domiciliul în judeţul Ialomiţa.

Anul trecut, un român din Spania a smuls cu tractorul un bancomat care cântărea o tonă și a fugit cu el în munți. Nu a putut să-l deschidă și l-a abandonat. Bărbatul a fost prins de polițiști în urma unui alt furt.