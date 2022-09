Visul lui Denis: să fie numărul I în motocros. Face sute de kilometri pentru a se antrena

Denis Hăbeanu, 18 ani, campion la motocros în Moreni, Dâmbovița, practică de mic acest sport. Are în palmares nenumărate premii importante, obținute la competițiile din țară și străinătate.

„Mă pregătesc pentru a deveni titlul de campion național. Acesta este visul meu. Cu antrenament și multă pregătire voi ajunge acolo”, spune tânărul care a prins podiumul la fiecare concurs la care a participat, atât în țară cât și în străinătate.

Se consideră un tânăr serios, devotat și curajos. Dragostea pentru motoare a moștenit-o de la tatăl său.

„Prima dată tatăl meu a vrut să își motocicletă, în 2017, și atunci am vrut și eu. Atunci el a zis că nu avem bani de două motociclete și a zis că îmi ia doar mie. Cu o condiție însă: să merg la curse și să mă antrenez. Am zis <Da> și așa a început aventura. La început mi-am luat un motor mai vechi, apoi mi-au făcut părinții cadou un motor mai nou. Am început să mă dau la curse în 2018 și de atunci merg la curse an de an”, spune el.

Se antrenează la Ciolpani, în cadrul unei școli private, de 4 ori pe săptămână. Parcurge, astfel, sute de kilometri în fiecare săptămână pentru a se antrena.

„Eu fac antrenamentele la Ciolpani, în cadrul unei școli private. Antrenorul nostru se numește Adi Răduță și fac cam patru antrenamente pe săptămână și în fiecare zi am și program de pregătire fizică. La Ciolpani mă duce mama, depind de ea, pentru că eu nu am permis. Deja mi-am atins primul meu obiectiv, acela de a merge într-o etapă națională. Anul trecut am făcut o etapă de campionat mondial. Mă pregătesc acum să iau primul titlul de campion național. Ăsta e cel mai mare vis al meu, de a lua un titlu ca campion național. E greu, dar cu antrenament și multă pregătire, voi ajunge acolo”, mărturisește dâmbovițeanul.

Denis are două titluri de vicecampion național, unul la clasa 85, unul la clasa MX2 junior și încă unul de locul trei național la clasa MX2 junior.

Tatăl său este șofer, iar mama lucrează ca inginer la uzina militară de la Mija.

„Colegilor de la școală le mai povestesc despre ce fac eu și că este greu uneori. Ei mă apreciază și văd un stil de viață diferit. Spun că le-ar plăcea și lor să se dea cu motorul, le surâde ideea. De la un nivel toate contează. Trebuie să am grijă la ce mănânc, la cât dorm”, explică el.

Echipamentul de protecție și motocicleta sunt extrem de scumpe, dar tânărul a primit un ajutor nesperat de la oameni de bine.

„Am nevoie de un echipament special de protecție. Toate costă. O motocicletă ca a mea ajunge pe la 10.000 de euro, iar un echipament complet, la aproape 2.000 de euro. Am primit și un ajutor nesperat de la Parcul Industrial Moreni. Sunt printre puținii oameni din Moreni care m-au ajutat de când fac sportul ăsta și am apreciat. Am fost mult în Europa de Est - Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Bosnia, Serbia, dar și în Grecia, Italia sau Spania. Am călătorit ceva în ultimii ani”, mai spune sportivul.

Echipa în care concurează Denis Hăbeanu se numește „Top Cross TCS”. Cu ea a participat în Grecia, la Campionatul Mondial de Juniori la motocros, care a avut loc în perioada 31 iulie – 1 august. Hăbeanu și colegii săi piloți au reprezentat România la Campionatul Mondial de Juniori la motocros care s-a desfășurat pe circuitul de la Megalopolis, în Grecia. Au fost prezenți acolo 28 de piloți din 23 de țări au luat startul la Campionatul Mondial de Juniori la motocros. Circuitul de la Megalopolis a fost inaugurat în 1994 și ultima etapă de Campionat Mondial organizată aici a fost în 2014.