Străinii fac coadă la cartofii de Lungulețu ca să-și încarce camioanele. „Să tot faci agricultură“

A fost o vară productivă pentru culturile din câmp deschis. A plouat la timp, iar soarele și-a făcut treaba mai departe, astfel încât agricultorii își freacă mâinile de bucurie.

În Lungulețu (Dâmbovița), comună renumită pentru producția de varză și cartofi, străinii au venit, din nou, să încarce TIR-urile. Polonezii, ungurii și austriecii cumpără cu tonele cartoful românesc, apreciat peste hotare.

De luni bune, clienții străini au campat în Piața de Gros din Lungulețu și cum încărcau tirurile plecau. Din punctul de vedere al producției, agricultorii români sunt mulțumiți pentru că „scapă” de toată marfa de pe câmpuri.

Prețul cartofilor pleacă, de la producătorii din Lungulețu, de la 1,5-2 lei/kilogram, iar la tarabele din piețe sau supermarketuri ajunge chiar să se tripleze. Pentru că străinii cumpără cantități mari, prețul mai poate scădea ușor.

„A fost un foarte bun, în sensul că a mers foarte bine prețul și am vândut toată marfa. Eu nu am dat la străini, am terminat marfa cam acum două săpătmâni și am fost în vacanță. Abia ne-am întors din vacanță. Eu am avut clienți la Baia Mare și Maramureș și am încărcat numai la comandă. Anul acesta a fost foarte bun, a fost prețul bun, s-a meritat să faci agricultură și să stai în soare. Cel mai jos am dat cu 1,5 lei, dar și cu 2 lei”, ne-a spus Ștefania Rădoi, agricultoare din Lungulețu.

→ Imaginea 1/4: Cartofii de Lungulețu. FOTO Piața De Gross Lungulețu / Facebook

„Oamenii sunt mulțumiți că au muncit și au obținut ceva”

Tiruri din Polonia, Ungaria și, mai nou, Austria, stau la coadă să preia cartofi românești direct de la micii producători din Lungulețu, județul Dâmbovița. Producția autohtonă are căutare, iar fermierii se declară mulțumiți.

„Am avut mare noroc pentru că au venit străinii la noi. Măcar știm că nu mai rămânem cu nimic pe stoc. Au venit la tiruri din Polonia, Ungaria sau Austria. Au fost câțiva ani în care nu au mai venit pe la noi. A fost o perioadă în care au cumpărat bine. S-a recoltat cam 90% din producție la noi. Străinii au cumpărat multe tone, au stat pe aici din luna mai, de când a început recoltarea. S-au mutat în altă parte, nu știm unde. Prețul a oscilat între 1,50 și 1,20. Oamenii sunt mulțumiți că au muncit și au obținut ceva. Cred că a fost clima mai rece la ei și a fost cerință mare de cartofi pe plan european”, povestește Constantin Pitulice, agricultor.

Au fost ani în care cartoful de Lungulețu nu a sărit de 20 de bani

Polonezii au mai făcut „autostopul” în Lungulețu și în anii trecuți, atunci când clima i-a adus în sapă de lemn. Nici românii nu au stat mai bine, dar au avut cartofi să le dea și lor. Așa s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, atunci când, aduşi în sapă de lemn din cauza preţului extrem de mic, doar 0,20 lei pe kilogram, producătorii de cartofi din Lunguleţu au primit un ajutor nesperat de la comercianţii polonezi. Străinii au venit pe meleagurile noastre cu zeci de tiruri pentru a cumpăra marfă de calitate.

De pe un hectar se recoltează în medie, 15 tone de cartofi, dar producția poate sări de 20 de tone, într-un an bogat și poate ajunge chiar la 40 de tone în suprafețele irigate.

Ce înseamnă zona Lungulețu pentru producția românească

În Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, există 1.000 de agricultori cu 1.000 de tractoare, care produc anual 100.000 de tone de varză, aproximativ 10% din varza produsă în România. Deşi este o producţie enormă, ţăranii nu rămân cu mare lucru, iar cel mai mult de câştigat au angrosiştii care cumpără de la ei varză sau cartofi pe nimic şi vând în piaţă la un preţ mult mai mare.

Un hectar cultivat cu cartofi costă de la însămânţat şi până la recoltat, peste 12.000 de lei, incluzând şi aratul. Un culegător este plătit cu 150 de lei pe zi.

De asemenea, în Lunguleţu sunt cultivate cu cartofi peste 3.000 de hectare, iar producţia anuală sare de 750.000 de tone.

Producţia de cartofi obținută în urmă cu doi ani de România a fost de 2,68 milioane de tone, ceea ce clasează țara noastră pe locul şase în Uniunea Europeană, prima poziţie fiind ocupată de Germania, cu 11,55 milioane de tone, potrivit datelor provizorii anunţate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În topul producătorilor de cartofi din UE se mai află Franţa, cu 8,73 milioane de tone, urmată de Olanda - 7,09 milioane de tone, Polonia - 6,48 milioane de tone şi Belgia, cu 4,1 milioane de tone.

În ceea ce priveşte suprafaţa cultivată, România a ocupat locul patru cu 166.000 hectare, după Polonia (359.000 hectare), Germania ( 275.000 hectare) şi Franţa (206.000 hectare).

Pe lângă Lungulețu, zonele cu tradiţie în cultivarea cartofului mai unt în Harghita, Covasna, Braşov, Suceava şi Sibiu.