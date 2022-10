Sacrificiile unui campion de bodybuilding. Laurențiu Ilie: „Zero carbohidrați. Apă, un strop”

Laurențiu Ilie (30 de ani), de loc din comuna dâmbovițeană Valea Mare, dar stabilit în Găești, s-a pregătit timp de 24 de săptămâni pentru ultima performanță.

El a reușit, în urma unei pregătiri aprige, „acompaniate” de o dietă strictă, o performanță de top la concursul internațional PronutritionGrandPrix 2022, care a avut loc la Dej, Cluj, săptămâna trecută.

400 de sportivi din întreaga lume au participat la importanta competiție, de unde Laurențiu s-a întors cu Locul 1 bodybuilding clasic, Trofeul de „campion overall” ( cel mai bun dintre toți sportivi prezenți) și Locul 1 culturism categoria 70 kilograme.

„Concursul a avut loc pe 25 septembrie. Pentru el m-am pregătit 24 de săptămâni. Mi-a fost greu, pentru că era în plan să particip la categoria 80 de kg. Anul trecut am participat la același concurs, au fost niște blaturi și am ieșit pe 3. Am avut un an în care nu am avut pace, nu am dormit noaptea. M-am ambiționat și în 10 zile am dat 15 kg jos, pentru a putea concura la categoria 70 de kg. Am ajuns la un procent de 2,2 procent de grăsime. Cei de la juriu când m-au văzut au știut că o să câștig concursul”, povestește Laurențiu, campion la bodybuilding clasic.

El a fost declarat „sportivul concursului”, jurații fiind impresionați de condiția sa fizică.

→ Imaginea 1/8: Laurențiu, care a fost declarat „sportivul concursului” la PronutritionGrandPrix. FOTO L. I.

„Nu mai puteam să stau pe picioare, eram alb la față”

Laurențiu spune că s-a privat voit de apă pentru a ajunge la forma dorită și a avut chiar unele probleme din cauza asta.

„Am băut doar 10 ml. de apă în seringă ca să iau pastilele. Inclusiv pastilele le-am desfăcut, ca să nu abuzez de apă. Am stat fără apă multe zile, am luat diuretice, ca să pot să scot toată apa din mine. Avem 56 bătăile inimii. Nu mai puteam să stau pe picioare, eram alb la față. Am avut pe scenă concurenți foarte buni din Iran, Turcia și alte țări de unde sportivii vin dopați până în gât, pentru că nu au restricții în țara lor, nu îi deranjează nimeni. Anul acesta mi-am făct pregătirea de capul meu, singur, în urma experienței cumulate în ultimii 15 ani. L-am avut pe ultima sută de metri alături de mine pe Andrei Alexandrescu și a ieșit perfect”, spune sportivul găeștean.

Timp de luni de zile, bărbatul și-a organizat viața într-un mod foarte strict, fără nopți pierdute, cu o dietă specială, din care au lipsit carbohidrații.

„A fost riscant ce am făcut. În 24 de săptămâni am consumat zero carbohidrați. Am avut halucinații în ultimele 2 săptămâni, mă uitam numai la mâncare pe internet, nu mai aveam contact cu realitatea. După concurs am urcat în greutate cu 22 de kg, pentru că am început să iau apă, să mă umflu. Acum o iau treptat și am la dispoziție 20 de zile ca să scot toată apa. Sunt sngurul sportiv în ultimele 14 ediții ale acestui concurs, care câștigă la rând 2 medalii de aur și trofeul absolut. Sunt singurul sportiv care a câștigat toate cele trei premii, la o categorie mică”, se mândrește românul.

Toată pregătirea petru concurs l-a costat aproximativ 14.000 de euro, bani care s-au dus pe alimente și suplimente.

„Am avut sprijin fianciar doar din partea clienților mei de la sală, fără alt sponsor. Sportul ăsta, mai ales când te duci la un concurs privat, e mai greu decât la cele naționale. E un sport foarte greu, foarte costisitor. Lumea trebuie să știe că e frumos, că te educă, dar e și greu și trebuie să fii puțin nebun să te bagi în asemenea concursuri. Dacă nu ai un sponsor, e greu. Nici acum nu am sponsor pentru suplimente, dar rezist. Tot ce câștig bag în mine, în pregătirea mea. Toată lumea îmi spune să mă las de sportul ăsta, dar ei nu știu ce înseamnă. Măcar fac ce îmi place. Am avut parte și de accidentări, dar asta e viața. Fără sacrificiu nu faci nimic în niciun domeniu”, mai spune sportivul.

Laurențiu lucrează ca antrenor personal la o sală din Topoloveni, Argeș, și se consideră norocos că are o parteneră care îi înțelege pasiunea.

„Familia și iubita mea a fost singuri alături de mine, în special iubita mea care mă ajută foarte-foarte mult și îi mulțumesc din suflet pentru asta. Să te suporte și să te vadă în toate halurile posibile, nu-i ușor. Motivația mea cea mai mare sunt cele două fetițe ale mele care mă încurajează mereu și sunt fanele mele. Ele spun că <Tati este un erou>, iar când auzi asta, uiți de toate”, explică Laurențiu.

Următoarea sa țintă este „Grand Prixul Bucovinei”, pentru care ar trebui să urce la categoria de 80 de kg.