O explozie asemănătoare cu cea de la Crevedia a paralizat aeroportul din Bologna în urmă cu 5 ani VIDEO

Am văzut cu toții ce efecte devastatoare poate avea explozia unei cisterne pline cu mii de litri de GPL, iar mai recent caz este cel de la Crevedia. Însă, în urmă cu cinci, la Bologna, explozia unei astfel de cisterne a făcut ravagii aproape de aeroport.

Două camioane s-au ciocnit pe o autostradă în apropiere de aeroportul din Bologna, oraş în nordul Italiei, provocând o imensă minge de foc şi un puternic incendiu, la locul accidentului fiind văzute coloane de fum negru ridicându-se spre cer, informează Reuters.

Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte 55 au fost rănite, între care 14 grav, potrivit presei locale.

Sursa video: Ciprian Purice / Facebook

Două dosare de abuz în serviciu în legătură cu autorizarea stației GPL din Crevedia

DNA anunță că are în lucru două dosare de abuz în serviciu în legătură cu autorizarea stației GPL din Crevedia, unde sâmbătă au avut loc două explozii soldate cu doi morți și 56 de răniți.

"Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală", transmite DNA, într-un comunicat de presă.

Neregulile sesizate de ISU

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița informase încă din iulie din iulie 2020 mai multe instituții ale statului din plan local – prefectura județului, consiliul județean, agenția de protecție a mediului, primăria Crevedia și Inspectoratul de Stat în Construcții - în legătură cu neregulile constatate la stația GPL din Crevedia, autorizaţia de securitate la incendiu, emisă în 2011, fiind suspendată.

Mai exact, în urma unui control inopinat, s-a constatat că firma folosea pompe neomologate și că nu erau respectate distanțele legale față de locuințe și față de liniile de electricitate.

„Cu același prilej, se constată ca neregulă utilizarea unei pompe neomologate de transvazare GPL dintr-o cisternă în alta și existența pe amplasament a unei stații de incintă pentru alimentarea cu motorină a autovehiculelor proprii care prezenta scurgeri de carburant, deficiență care a fost sancționată cu amendă în cuantum de 10.000 lei”, arată IGSU.