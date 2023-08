Centrul de Transfuzii din Dâmbovița, luat cu asalt de donatori. „Ca la război, așa m-am simțit”

Tragedia imensă produsă în Crevedia, în urma exploziilor de la stația GPL ilegală , i-a solidarizat pe colegii forțelor de ordine rănite, dar și pe oameni de rând, care au venit să doneze sânge în număr mare.

Angajatele Centrului de Transfuzii din Dâmbovița, deși în număr scăzut, fiind perioadă de concedii, au început recoltarea încă de duminică de la ora 4.00 dimineața, iar luni, a doua zi de la producerea exploziilor, au lucrat la turație maximă. O femeie din Ploiești a donat la Târgoviște, pentru că acolo centrul era închis.

„Am văzut 87 de persoane, dintre care am recoltat de la 70 de persoane. Este un record extraordinar pentru o zi și pentru calibrul centrului nostru, pentru că noi recoltăm 25-30 pe zi. Încă de duminică am început recoltarea, pe la 4 dimineața, de la 60 de persoane. Am reușit să deschidem, deși suntem puțini, avem concedii, dar am reușit. Ca la război, așa m-am simțit. S-a făcut și o mediatizare, fiind aici aproape oamenii au rezonat la Colectiv. Am avut chiar o doamnă de la Ploiești, care a venit la noi, în Târgoviște să recolteze, pentru că la Ploiești era închis duminică”, ne-a spus Iuia Stanciu, directorul Centrului de Transfuzii din Dâmbovița.

Iulia Stanciu îi roagă pe oameni să înțeleagă că acum necesarul de sânge este acoperit, iar în momentul în care va fi nevoie, să răspundă la fel de operativ.

„Nu avem două schimburi, asta înseamnă că tot fetele de la recoltare trec la procesare. Avem o medie de 400 de recoltări pe lună, iar noi am făcut aproape 80 într-o singură zi. Important este să înțeleagă lumea că necesarul de acum a fost acoperit. Sângele are un termen de valabilitate. Nu mai este nevoie de atâta efort, pentru că se va crea aglomerație. Au donat pompieri, polițiști, jandarmi, militari, dar și civili. De asemenea, Arhiepiscopia Târgoviștei s-a organizat foarte bine”, a mai spus directorul centrului.