Norel, teologul devenit creator de ceasuri de lux: „Cred că totul a venit de la Dumnezeu”

Când există voință și pasiune pentru muncă, Dumnezeu nu contenește și ne ajută. Este părerea lui Albert Norel Venet, un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din localitatea dâmbovițeană Doicești, plecat peste hotare în căutare de mai bine.

Albert era pasionat de mic de ceasuri, dar a dat frâu liber imaginației mult mai târziu, când, închis în casă de pandemia de COVID-19, a început să creeze ceasuri de lux, cu cristale Swarovski.

„Toată povestea a început în timpul pandemiei. Eu eram în Olanda, unde munceam. Aveam niște bani strânși, ca fiecare, și m-am gândit că pot începe o afacere să nu mă plictisesc. Îmi plăceau ceasurile de mic, îmi plăcea să desenez, le schițam, fiind pasionat de ceasurile mecanice. Am crezut eu atunci, când toată lume stătea acasă, că e momentul oportun să încep să creez ceasuri”, își aduce aminte bărbatul.

Cum comerțul online a explodat în perioada aceea, și-a spus că ar fi bine să se apuce de făurit ceasuri.

„Mă gândeam eu cum ar fi dacă aș găsi o făbricuță să mi le facă după desenele mele. De la idee până la primul model nu a trecut foarte mult și am început să lucrez. Primul model a fost inspirat de o casă din Roma, un calendar sculptat ca la Roma. Mă bucur că am putut să îmi transform pasiunea în realitate, dar mult mai târziu am simțit că pasiunea mea este și profitabilă, când am mai strâns ceva bani, pentru că nu e chiar ușor în afacerile de genul ăsta”, explică Norel.

→ Imaginea 1/7: Albert Norel Venete. FOTO: arhiva personală

Din sera de flori, la înălțimi amețitoare, pe macara

Pentru a-și putea permite să dezvolte o afacere, Norel și soția sa au muncit pe brânci.

„Când am plecat eu prima dată din țară am muncit într-o seră de flori, apoi am lucrat ca macaragiu. Nu-mi permiteam să fac altceva. Ulterior, după vreo 2 ani de muncă pe macara am ajuns la un salariu de 5.000 de euro. Munceam în port la Rotterdam. Câștigam și eu bine, câștiga și soția bine și am putut să ne spre un business”, își aduce aminte „stranierul”, creator de ceasuri.

Prima oară a făcut ceasuri doar pentru el, nu se gândea atât de departe. Toate ceasurile sale conțin safir, mecanism automat, curea de piele și doar piese premium. Toate sunt „water proof”, rezistente în apă adâncă de până la 50 de metri.

„Ideea mea era să pun ceasurile la vânzare pe Amazon. Apoi am început să fac reclamă pe Facebook, cu accent pe publicul din România. Mecanismele folosite de mine sunt elvețiene. Eu creez designul și apoi merg la o fabrică ce folosește anumite matrițe. Dacă modelul poate fi făcut, dăm drumul la treabă. Mă gândesc la ce materiale voi folosi, ce voi pune pe el și apoi le vând. Eu vând modelele gata realizate, nu fac personalizare. Clienții mei sunt de peste tot: Japonia, Thailanda, SUA, Canada, Australia, Europa foarte mult - țările nordice, dar și în România”, spune dâmbovițeanul.

→ Imaginea 1/9: 192711037 146082627567810 9179483678371545415 n jpg

O vizită în Egipt - kilometrul zero pentru brandul „Norel Watches”

„La un moment dat am plecat într-o vacanță în Egipt cu ceasul meu la mână. Acolo, ca în vacanță, mai vorbești cu persoane necunoscute, schimbi idei, opinii, te lauzi cu ce faci - așa au aflat câteva persoane de ceasurile mele. Nu știam despre ele cu ce se ocupă, ce fac exact, dar cert este că le-a plăcut foarte mult ceasul pe care îl aveam eu la mână atunci. Practic ăsta a fost momentul când am început să primesc primele comenzi. Nu știu pe unde au dus oamenii aceia vorba și ce au făcut, dar a fost de bine”, își amintește Albert Norel.

Ceasul din Egipt avea geam de safir, sistem automatic, carcasă din oțel, capacitate „water proof”.

„Am zis să fie ceva de lux, dacă tot intru pe piață. Îmi place să merg la Monte Carlo, la Monaco și cunosc tot felul de oameni. Nu puteam să apar cu ceasuri de duzină. Merg pe ideea că e mai bine să vând mai puțin, anumitor tipuri de clienți, dar să îmi păstrez eticheta”, explică el.

Citește și: Care sunt cele mai populare branduri de ceasuri de lux

„Cred că totul a venit de la Dumnezeu”

Primul ceas a fost creat în urmă cu 12 ani și a fost automatic. Tutorialele de pe Youtube au fost cele care l-au ajutat să își definitiveze munca. Norel a terminat Teologia. Se declară un autodidact și nu a făcut rabat de la calitatea produselor. Așa a ajuns să semneze mai multe contracte cu magazine cunoscute din Europa.

„Nici eu nu așteptam să explodez atât de repede, să meargă atât de bine. Succesul a venit după aproape 8 luni de la vânzarea primului ceas. Cred că totul a venit de la Dumnezeu. Tot ce a însemnat reclamă și marketing pe rețelele sociale mi le-am realizat singur, fără să am studii în domeniul informaticii. Colegii și prietenii mei de la Teologie mă felicită. Avem chiar un grup cu colegii și profesorii și văd ce fac, distribuie munca mea”, mărturisește el.

Cât durează conceperea unui ceas Norel

„Până ajung să scot fizic un ceas din fabrică durează mai bine de 4 luni, din momentul în care mă apuc să îl desenez. După ce îl desenez și e matricea făcută pentru fabrică, în câteva ore se poate fabrica. Mașinăria îl poate face, dar durează conceperea lui. Trebuie să îmi placă mie cum iese, apoi mai durează până punem la punct matricea și încă vreo două săptămâni să alegem materialele și apoi producția în sine. Dacă am desenul și toate materialele, durează undeva la două săptămâni”, adaugă el.

Norel se crede, încă, la început de drum, motiv pentru care părerea clienților este cea mai importantă. Așa se face că fiecare client poate primi un card de fidelitate, sub forma unui mic discount, dacă sunt de acord să ofere un feedback despre ceasul pentru care au plătit. Așa pot fi îmbunătățite anumite aspecte, este el de părere.

Ceasuri din lemn

De ceva timp a încheiat un parteneriat de suflet cu asociația „Mai mult verde”, o colaborare care prevede și plantarea de copaci. Ceasurile sunt din lemn, eco-friendly - prietenoase cu natura și cu mediul înconjurător. Cei ce vor cumpăra un ceas vor oferi și trei mese gratuite unui copil din mediul defavorizat.

„Am zis să merg pe ideea aceasta și am făcut ceasurile și pentru România. Primeam sute de mesaje de la conaționali care îmi spun că vor ceasul, dar îi cam doar sufletul când se uită la preț. O să mai fac un site cu ceva specific pentru România, din lemn. Acestea vor fi 200 de euro. Cine își dorește un ceas de calitate, cu o poveste în spate și prin achiziția sa să planteze și un copac, poate face, astfel, și o faptă bună”, crede Albert.

Pe mai departe vrea să producă și ceasuri de lemn, dar să se angajeze și în colaborări care presupun dezvoltarea de proiecte deosebite.

„Sunt invitat la tot felul de evenimente prin țară și nu pot ajunge, mai ales cum erau greutățile din timpul pandemiei. Mai am în derulare proiecte inedite și sunt în discuții cu anumiți artiști, pentru ca ceasurile mele să poarte însemne care îi reprezintă pe ei, cu semnăturile lor, în ediție limitată. Eu aș vrea să mă întorc în România, pentru că pot gestiona lucrurile de acasă. Aș vrea să pot deschide un atelier și în țara noastră. Dacă nu se poate așa, voi încerca să vin mult mai des acasă și să stau mai mult”, speră creatorul de ceasuri, care spune că are și un model de damă.

Cât costă un ceas Norel

Publicul țintă al brandului „Norel Watches”sunt bărbații de peste 35 de ani, oameni cu nivel peste mediu în societate, oameni de afaceri, medici, antreprenori etc.

Până acum, aproximativ 5.000 de ceasuri s-au născut sub brandul „Norel Watches”. Prețurile sunt cuprinse între 800 și 1.000 de euro bucata.

În ultimii ani, ceasurile Norel au ajuns la mâna multor artiști din țară și străinătate. Dintre cei străini, îl amintim pe actorul spaniol Enrique Arce, din serialul „La Casa de Papel” sau „Money Heist” (Fabrica de bani). Acesta chiar a postat pe rețelele sociale un mesaj inedit pentru român, căruia i-a cerut un model.

Dâmbovițeanul are în lucru și „Norel Chopper” o bicicletă electrică. Designul final este gata, câteva exemplare deja sunt în teste, iar la începutul anului viitor va fi disponibilă online pentru publicul larg. Aceasta poate atinge viteza maximă de 50 km/h, are o baterie de 48 V 10.4 Ah, afișaj LCD, o greutate de 45 kg, iar motorul dezvoltă o putere de 500W.